KAMU PERSONELİ
19 Mart 2023 - 11:15

Ayda 33.000 TL maaşla Almanya'da çalışmak ister misiniz? Dil şartsız büyük işçi alımı başladı: Sadece iki koşulu var!

Almanya, iş gücünü artırmak için çeşitli ülkelerden vasıflı işçi alıyor. Türkiye'den Almanya'ya 32.000 işçi istihdam ediliyor. Adayların herhangi bir dil bilmesine gerek yoktur. Almanya, işçi alımını biraz erteledi ve dil şartını tamamen kaldırdı. Başvuru şartları neler, nereye ve nasıl başvuru yapılacak? Sorularının yanıtları ise merak konusu oldu. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

KAMU PERSONELİ
19 Mart 2023 - 11:15
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ayda 33.000 TL maaşla Almanya'da çalışmak ister misiniz? Dil şartsız büyük işçi alımı başladı: Sadece iki koşulu var!
TAKİP ETTAKİP ET


32 bin TL maaşla işçi alımı yapılıyor! Kariyerini yurt dışında kuranlar için Almanya çok iyi bir tercih. Özellikle yurt dışında kariyer arıyorsanız mutlaka bir değerlendirme yapmalısınız. Bakanlık, Almanya'da işçi alımıyla ilgili de resmi bir açıklama yaptı.

almanya işçi alımı

ALMANYA İŞÇİ ALIM BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI



Almanya 2023 yılında çeşitli ülkelerden işçi alımı yapacak. Türkiye'den de çok sayıda işçi alımı yapılıyor. Almanya İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde kadrolu personel alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Alman vatandaşlığı almak artık çok daha kolay ve bu vatandaşların dil bilme zorunluluğu ortadan kalkıyor.

ALMANYA HANGİ MESLEKLER İÇİN İŞÇİ ALIYOR?

Çok çeşitli meslek gruplarından personel istihdam eden Almanya, inşaat sektörü, internet teknolojisi personelleri, Sağlık Hizmetleri, çocuk yetiştiricileri, Sanayi işçileri, kaynakçılar, teknik ve mekanik bölümleri, vasıflı işçilik, inşaat işçileri, Elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçiler ile hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcısı alımı yapacak.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ