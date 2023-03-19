Ayda 33.000 TL maaşla Almanya'da çalışmak ister misiniz? Dil şartsız büyük işçi alımı başladı: Sadece iki koşulu var!







ALMANYA İŞÇİ ALIM BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI







ALMANYA HANGİ MESLEKLER İÇİN İŞÇİ ALIYOR?

32 bin TL maaşla işçi alımı yapılıyor! Kariyerini yurt dışında kuranlar için Almanya çok iyi bir tercih. Özellikle yurt dışında kariyer arıyorsanız mutlaka bir değerlendirme yapmalısınız. Bakanlık, Almanya'da işçi alımıyla ilgili de resmi bir açıklama yaptı.Almanya 2023 yılında çeşitli ülkelerden işçi alımı yapacak. Türkiye'den de çok sayıda işçi alımı yapılıyor. Almanya İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde kadrolu personel alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Alman vatandaşlığı almak artık çok daha kolay ve bu vatandaşların dil bilme zorunluluğu ortadan kalkıyor.Çok çeşitli meslek gruplarından personel istihdam eden Almanya, inşaat sektörü, internet teknolojisi personelleri, Sağlık Hizmetleri, çocuk yetiştiricileri, Sanayi işçileri, kaynakçılar, teknik ve mekanik bölümleri, vasıflı işçilik, inşaat işçileri, Elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçiler ile hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcısı alımı yapacak.