Ayda 33.000 TL maaşla Almanya'da çalışmak ister misiniz? Dil şartsız büyük işçi alımı başladı: Sadece iki koşulu var!

32 bin TL maaşla işçi alımı yapılıyor! Kariyerini yurt dışında kuranlar için Almanya çok iyi bir tercih. Özellikle yurt dışında kariyer arıyorsanız mutlaka bir değerlendirme yapmalısınız. Bakanlık, Almanya'da işçi alımıyla ilgili de resmi bir açıklama yaptı.
ALMANYA İŞÇİ ALIM BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI
Almanya 2023 yılında çeşitli ülkelerden işçi alımı yapacak. Türkiye'den de çok sayıda işçi alımı yapılıyor. Almanya İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde kadrolu personel alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Alman vatandaşlığı almak artık çok daha kolay ve bu vatandaşların dil bilme zorunluluğu ortadan kalkıyor.