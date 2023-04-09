Ayda 33 bin TL maaşla personel alınacak! Lise, ön lisans, lisans mezunları dikkat: O işi yapmak için herkes sıraya girdi!

Yeni gelen habere göre, İstanbul Üniversitesi gemi adamı kadrosuna alım yapacağını duyurdu. Personel alımı için bazı şartlar belirleyen kurum aylık 33.923 TL maaş verileceğini açıkladı. Şartlar ve diğer ayrıntılar yazının devamında.
YÜKSEK MAAŞLA PERSONEL ALIMI
İstanbul Üniversitesi personel alımının detaylarını açıkladı. Su Bilimleri Fakültesi (R/V Yunus S Araştırma Gemisi) ve Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürlüğü’nde (R/V Alemdar II Gemisi) görev yapmak üzere giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanması kaydıyla Cumhurbaşkanlığı Personel Prensipler Genel Müdürlüğünün 19.05.2022 tarihli, 83297 sayılı yazısıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesine göre 3 (üç) adet Gemi Adamı Kadrosuna alım yapılacağı duyuruldu.