Ayda 33 bin TL maaşla personel alınacak! Lise, ön lisans, lisans mezunları dikkat: O işi yapmak için herkes sıraya girdi!







YÜKSEK MAAŞLA PERSONEL ALIMI







BAŞVURU KOŞULLARI

BAŞVURU SÜRECİ

Yeni gelen habere göre, İstanbul Üniversitesi gemi adamı kadrosuna alım yapacağını duyurdu. Personel alımı için bazı şartlar belirleyen kurum aylık 33.923 TL maaş verileceğini açıkladı. Şartlar ve diğer ayrıntılar yazının devamında.İstanbul Üniversitesi personel alımının detaylarını açıkladı. Su Bilimleri Fakültesi (R/V Yunus S Araştırma Gemisi) ve Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürlüğü’nde (R/V Alemdar II Gemisi) görev yapmak üzere giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanması kaydıyla Cumhurbaşkanlığı Personel Prensipler Genel Müdürlüğünün 19.05.2022 tarihli, 83297 sayılı yazısıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesine göre 3 (üç) adet Gemi Adamı Kadrosuna alım yapılacağı duyuruldu.-Adayların tabloda açıklanan özel şartlara ek olarak 657 sayılı kanunda belirlenen genel şartlara sahip olması gerekmektedir. -Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ya da yaşlılık aylığı almıyor olması gerekir. -Çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde görevi kabul etmek. -5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaden görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar. -Geminin sefere göre uygun hale getirilmesi için Asgari Gemi Adamı Donanımı Belgesi’nde ihtiyaç duyulan pozisyonlara göre değiştirilmesini kabul etmek.İlan Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapması gerekir. Başvurular online olarak https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden yapılacaktır. Gerçeğin dışında beyanda bulunanların başvurusu kabul edilmeyecek ve işlem yapılacaktır.