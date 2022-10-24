Kredi
24 Ekim 2022 - 23:41

Ayda 395 lira taksitle 10.000 TL ihtiyaç kredisi TEB'de

İhtiyaç kredisi çekmek isteyenler için uygun faizli kredi kampanyaları açıklandı. TEB'den 10.000 TL ihtiyaç kredisi veriliyor.

Kredi
24 Ekim 2022 - 23:41
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Ayda 395 lira taksitle 10.000 TL ihtiyaç kredisi TEB'de
Hayat pahalılığının her geçen gün artmasıyla nakit para ihtiyacı çoğaldı. Maaş zamlarının ve kredi kartı limitlerinin yetmediği durumlarda ihtiyaç kredilerine talep çoğaldı.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı ile beraber kredi faizlerinde artış yaşanıyor. Ancak bazı bankalar yine de yeni kampanyalar oluşturarak oranları asgari tutarda tutmaya çalışıyor.

Devlet bankaları ve özel bankalar farklı faiz oranları ve tutarlarda kredi imkanı sağlıyor. En düşük faiz oranını ING Bank sunmakla birlikte TEB, Enpara ve Yapı Kredi gibi bankalar da yakın tutarlarda uyguluyor.

TEB'den 395 TL taksitle 10.000 TL ihtiyaç kredisi

Türkiye Ekonomi Bankası TEB, ihtiyaç kredilerinde mevcut müşterilerinin ve potansiyel müşterilerinin en uygun şartlar altında kredi çekmesine olanak tanıyor. 

Önceki yıllarda 10 bin liralık kredi çekmek ve ödemek zor iken şimdi ise artık çok kolay. İki asgari ücretten daha az miktara tekabül eden 10 bin TL için TEB, yüzde 1.64 oranında faiz uyguluyor. Aylık 395 TL'ye denk gelen taksitler ise ödeme kolaylığı sağlıyor.

İhtiyaç kredisi için 12, 24 ve 36 ay vade imkanı sunuyor. 36 ay vadede aylık 395 TL taksitle toplamda 14 bin 287 lira ödeme yapılıyor.

Kredi

Kredi tutarı: 10.000 TL

Faiz oranı: 1.64

Vade: 36 ay

Aylık taksit: 395 TL

Toplam geri ödeme: 14.287 TL 

CEPTETEB'den kullanılan kredi için aynı zamanda 3 ay taksit erteleme imkanı sunuluyor. Bu kampanya henüz TEB veya CEPTETEB müşterisi olmayanlar için geçerli olmakla birlikte 1000 TL ila 200 bin TL arasında kullandırılmaktadır. 50 hin kiraya kadar olan kredilerde maksimum kullandırım vadesi 36 ay, 50 bin TL ve üzeri kredilerde maksimum kullandırım vadesi 24 aydır. Ayrıca bu kredi findeks kredi notu 1.879 ve üzerinde olanlar için 1.64 faiz oranıyla verilmektedir.

TEB ihtiyaç kredisine nasıl başvuru yapılır?

TEB'den ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler gerekli şartları karşılıyor iseler herhangi bir TEB şubesine giderek başvurularını iletebilirler. Aynı zamanda banka şubesine gitmek istemeyenler de TEB'in İnternet bankacılığı ya da mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurularını gercekleştirebilirler.

İhtiyaç kredisi faiz oranlarına ilişkin detaylı bilgi ve bankanın kredi kullandırım şartlarını öğrenmek için TEB'in resmi internet sitesini ya da CEPTETEB mobil uygulamasını ziyaret edebilirler.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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