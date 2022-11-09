Ayda 436 TL öderim diyene İş Bankası 10.000 TL nakit verecek!

Ayda 436 TL ödeyerek 10.000 TL nakit parayı hemen alın

Son dönemde artan ihtiyaçlar nedeniyle vatandaşların nakit paraya olan ihtiyaçları artıyor. Kredi kartının yoğun kullanımı nakit paraları resmen rafa kaldırdı. Bunun yanında elden borcu olan ya da yeni bir eşya almak isteyenlerin de nakit toplu paraya ihtiyacı oluyor. Nakit para bulmakta zorlananlar soluğu bankalarda alıyor. Bankalar, uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi tanımlıyor. Özel bankalardan biri olan İş Bankası, uygun faizli ve uygun aylık taksitli kredisi ile öne çıkıyor. Özellikle düşük taksitli kredi kullanmak isteyenler İş Bankası’nı tercih ediyor.İş Bankası’ndan 10 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi kullanmak oldukça kolay. Banka, bu tutardaki kredi için aylık yüzde 2,15 faiz oranını duyurdu. Buna göre 10 bin TL kredi kullandığınızda ve 36 ay vade talep ettiğinizde ayda cebinizden çıkan tutar 436 TL oluyor. Bütçenizi etkilemeden küçük taksitlerle nakit paranızı anında almak için İş Bankası ihtiyaç kredisine başvuru yapabilirsiniz. İş Bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisinde aylık taksitler 36 ay vadede yüzde 2,15 faiz oranıyla 436 TL oluyor.Kredi tutarı: 10.000 TL Faiz oranı: 2,15 Aylık taksit: 436,93 TL Toplam geri ödeme: 15.779,48 TL İş Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenlere 12, 24 ve 36 ay vade imkanı sunuluyor. Diğer vadelerde aylık taksit tutarı biraz daha fazla olsa da yine de banka ödeme kolaylığı sağlamaktadır. 36 aylık vadede 10 bin TL için 15 bin 779,48 TL geri ödeyeceksiniz. İş Bankası ihtiyaç kredisine başvuru yapmak için ilk olarak banka şubelerini tercih edebilirsiniz. Bunu yanında internet bankacılığı ya da mobil bankacılık kredi kullanımı için en kısa yollardan olmaktadır. İhtiyaç kredileriyle ilgili ayrıntılı bilgiyi ve kredi kullanım şartlarını öğrenmek için İş Bankası’nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.