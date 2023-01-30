Ayda 613 TL'yi gözden çıkarana 10.000 TL nakit müjdesi! Kimlik numarasıyla başvuran 3 dakikada parasını alacak!

TC numarasını yazarak 3050'ye gönderen emeklilere 10.000 TL, 20.000 TL, 30.000 TL ve 50.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunulduğu bildirildi.
'PTT ARACILIĞIYLA KREDİ ALMAYA GİRİŞ: ŞARTLAR, BAŞVURU VE ONAY SÜREÇLERİ'Cumartesi ve Pazar günlerinde Aktif Bank, ülkenin zor duruma sokan zamlarının etkisini hafifletmek için emeklilere 50.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunmaya karar verdi.
Kredinin faizi oldukça düşük olan bu kredi herkes için gerçek bir ilaç gibi. Herkesin kredi çekme ihtiyacını karşılamak için Aktif Bank, PTT şubelerine başvuruda bulunmak ya da PTT yazdıktan sonra TC numarasını yazarak 3050'ye kısa mesaj göndererek başvuruda bulunmak suretiyle kredi alma imkanı sunuyor. Bu işlem 10 dakika gibi kısa bir sürede onaylanıyor. Ancak herhangi bir aksilik yaşanması durumunda, PTT Müşteri Hizmetlerini arayarak veya bizzat herhangi bir şubeye giderek canlı bir şekilde sıkıntıyı çözebilirsiniz. Herkesin aldığı bu kredinin faizinin düşük olması ve krediyi almak için gerekli olan sürenin kısa olması, herkesin bu imkanı kaçırmaması için önemli bir neden oluşturuyor. Bu imkanı kaçırmamak için herkesin PTT’ye başvuruda bulunması gerekiyor.