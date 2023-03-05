Ayda 8500 TL maaş alanlar dikkat! Bu şartı taşıyanlar artık 9500 TL asgari ücret alacak!

Çalışanlara doğalgaz desteği başlığı altında ödeme verilecek. Ek olarak maaşların üstüne 1000 TL ödenecek. Başvurular başladı ve belirtilen tarihe kadar devam edecektir. Başvuruların son tarihi ne zaman? Başvurulardan kimler faydalanabilecek? Merak edilen tüm detaylar haberimizde.
8500 TL ÜZERİ MAAŞA 1000 TL ÖDEME !Özel sektör çalışanlarını sevindirecek haber geldi. Asgari tutar alan vatandaşlarımız da bundan faydalanacak. Özel sektörde çalışan vatandaşlarımızın maaşlarına ek olarak 1000 TL ödeme yapılacaktır. Bu ödemeden faydalanmak isteyen kişiler için şartlar belli oldu.
Enerji yardımı başlığı altında 1000 TL ödeme yapılacak. İşverenlerin başvurusu ile onaylanacaktır. Bu yardımın son tarihi 30 Haziran 2023 olarak belirlenmiştir. Çalışanların maaşlarının dışında aylık 1000 TL üzerinde olmamak kaydıyla ödemeler yatırılacaktır. Bu ödeme ile gelir vergisi kesilmeyecektir. Ödemelerin çalışanlara ya da direkt gaz şirketlerine verilmesi arasında fark gözetilmeyeceği belirtildi. Her iki durum da enerji yardımı kapsamında yer alacaktır. İşveren bir miktarını işçinin doğal gaz kartına, diğer miktarını elektrik harcamaları için elden verecektir. Her iki harcamayı da vergiden düşecektir. Fakat bu 1000 TL maaşlara ek olarak ödenmektedir. Başvurular işverenler tarafından yapılmaktadır.