Ayda 90 bin TL kazanmayı kim istemez! Bavulunu alıp Almanya'ya gidenler 90.000 TL maaşla işe alınacak: İşte başvuru şartları







YURT DIŞINDA ÇALIŞMAK İSTEYENLERE MÜJDE







Yurt dışında çalışmak isteyen insanlar internet üzerinden iş ilanlarını yakından takip ediyor. Almanya iş gücünü tamamlamak için 90 bin TL maaşla alım yapacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Almanya tarafından yapılan duyuruya göre iş gücünün sağlanması için 2030 senesine kadar iş gücünün 7 milyona ulaşması bekleniyor. Almanya bu eksiği tamamlamak için Türkiye'den işçi alımına devam ediyor. Almanya'da her 10 şirketten dört tanesinin işçi bulma konusunda sorun yaşadığı, 2030 senesinde çalışan nüfusun 49.5 milyona, 2060 senesinde ise 35.7 milyon kişiye düşmesi bekleniyor. Bu sebeple Almanya ülkemizden istihdam edeceği işçiler için ilk etapta bir senelik vize sağlıyor ve sonrasında süresiz vize hakkı tanınıyor.Almanya'da boş kadrolar şu an yüzde 20 oranında olarak biliniyor. Almanya alacağı çalışanlar için belirli kadrola açtı. Yapılan duyuruya göre doktor, hemşire, mühendis, yazılımcı, ekonomist, işletmeci, turizmci, garson, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli gibi birçok alanda işçi alımı yapılacak. Almanya tarafından alınacak doktorlar sağlık hizmetindeki eksiğin giderilmesi ve personel eksiğinin en aza indirilmesi için sağlık sektöründe çok sayıda alım yapılacak. Almanya'nın mühendislik konusunda da dünya üzerinde konuşulan başarıları sebebiyle iş gücünün azalması için makine, sanayi kontrol, elektrik, bilgisayar ve endüstri mühendisleri alınacak. Bilgisayar teknolojisi eksiğinin tamamlanması için de yazılım geliştirme uzmanları alınacak.