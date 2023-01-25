Aydemir Akbaş, 'Benden duyun istedim' dedi ve kötü haberi açıkladı!

10 yıl önce kanser teşhisi konulan ve gördüğü tedavinin ardından hastalığı atlatan Aydemir Akbaş, yeniden kansere yakalandığını açıkladı. Usta oyuncunun bu haberi sevenlerini kahretti.
"15 GÜNLÜK TETKİKLER SONUCU KANSER OLDUĞUM ORTAYA ÇIKTI"
""Herkese merhaba. Yaklaşık 15 gün süren testler sonucunda kanser olduğum anlaşıldı. Aradan 10 yıl falan geçmişti ve ben kurtulmuştum. Sn. Dursun Buğra nezaretinde tedavim başladı. Şimdi çok iyi hissediyorum, ve bundan sonra da böyle hissetmeye devam edip iyileşirim. Önce benden haber alın, şimdiye kadar yazmaya ve çalışmaya devam edin…Sevdiklerime ve aileme selamlar."