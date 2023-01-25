GÜNDEM
25 Ocak 2023 - 14:08

Aydemir Akbaş, 'Benden duyun istedim' dedi ve kötü haberi açıkladı!

Yılların eskitemediği usta oyunculardan Aydemir Akbaş, sosyal medya hesabı Instagram hesabından kendisine yeniden kanser teşhisi konulduğunu duyurdu.

GÜNDEM
25 Ocak 2023 - 14:08
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Aydemir Akbaş, 'Benden duyun istedim' dedi ve kötü haberi açıkladı!
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10 yıl önce kanser teşhisi konulan ve gördüğü tedavinin ardından hastalığı atlatan Aydemir Akbaş, yeniden kansere yakalandığını açıkladı. Usta oyuncunun bu haberi sevenlerini kahretti.

"15 GÜNLÜK TETKİKLER SONUCU KANSER OLDUĞUM ORTAYA ÇIKTI"

Aydemir Akbaş, yeniden kansere yakalandığını açıkladı

Hastalığı hakkında hayranlarına ve sevenlerine bilgi veren Aydemir Akbaş, son sağlık durumunu da paylaştı. Usta oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



""Herkese merhaba. Yaklaşık 15 gün süren testler sonucunda kanser olduğum anlaşıldı. Aradan 10 yıl falan geçmişti ve ben kurtulmuştum. Sn. Dursun Buğra nezaretinde tedavim başladı. Şimdi çok iyi hissediyorum, ve bundan sonra da böyle hissetmeye devam edip iyileşirim. Önce benden haber alın, şimdiye kadar yazmaya ve çalışmaya devam edin…Sevdiklerime ve aileme selamlar." 

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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