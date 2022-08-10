GÜNDEM
10 Ağustos 2022 - 16:44

Aydın Çine'de kan donduran olay! Son sözleri tüyleri diken diken etti

Aydın Çine'de yaşanan olay herkesin tüylerini diken diken etti. Gökhan Özdemir isimli bir şahıs husumetli olduğu Yaşar Meke isimli şahsı silahla öldürdü. Emniyet Müdürlüğü önüne gelen Gökhan Özdemir başına dayadığı silah ile intihar etti. Özdemir'in son sözleri ise kan dondurdu. İşte Aydın Çine'de yaşanan olayın detayları…

GÜNDEM
10 Ağustos 2022 - 16:44
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Aydın Çine’de kan donduran olay! Son sözleri tüyleri diken diken etti


Aydın'da yaşanan olay herkesi şaşırttı. Gökhan Özdemir isimli bir şahıs arasında problem olan Yaşar Meke’yi silahla vurarak öldürdü. Ardından Emniyete gelen Özdemir kafasına silah ile hayatını sonlandırdı. Özdemir’in intihar etmeden önce söylediği sözler ise tüyler ürpertti.İşte Aydın Çine'de yaşanan olayın detayları…

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Aydın'ın Çine ilçesinde yaşanan olayın ardında Dutluoluk Mahallesi yolu üzerinde Süleyman Özdemir isimli bir kişinin cesedine ulaşıldı. Olayla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlatılırken Süleyman Özdemir isimli şahsı vuran kişinin de Gökhan Özdemir olduğu tespit edildi.

Hakkında dava açılmış



2 kişinin ölümünden sorumlu olan Gökhan Özdemir için 2018 yılında Yaşar Meke tarafından dava açıldığı öğrenildi. 4 yıl önce Yaşar Mekke'nin kızını taciz ettiği iddiası ile Gökhan Özdemir hakkında açılan dava için bugün Çine Adliyesi’nde karar duruşması yapıldı. Açıklanan karar ile birlikte Gökhan Özdemir'in mahkum edildiği ve hakkında yakalama kararı çıktığı öğrenildi.

Aydın'da Kan donduran olay

Son sözleri kan dondurdu

Bugün çıkan mahkeme sonucu ile birlikte Gökhan Özdemir'in Yaşar Mekke'yi evinin önünde öldürdüğü tespit edilirken amcasının oğlu Süleyman Özdemir'i ise Dutluoluk yolu üzerinde silahla vurarak öldürdüğü tespit edildi. İşlediği cinayet sonrasında Emniyet Müdürlüğü önüne gelen Özdemir, havaya iki el ateş etti. Daha sonra iki kişiyi öldürdüğünü söyleyen Özdemir, elindeki silahı başına dayayarak hayatını sonlandırdı.

Gökhan Özdemir'in hayatına son vermesi ile birlikte Süleyman Özdemir'in cesedini bulan ekipler geniş çaplı araştırma başlattı. 

EDİTOR
Hilal Nas
Hilal Nas
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