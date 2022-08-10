Aydın Çine’de kan donduran olay! Son sözleri tüyleri diken diken etti







Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Hakkında dava açılmış











Son sözleri kan dondurdu

Aydın'da yaşanan olay herkesi şaşırttı. Gökhan Özdemir isimli bir şahıs arasında problem olan Yaşar Meke’yi silahla vurarak öldürdü. Ardından Emniyete gelen Özdemir kafasına silah ile hayatını sonlandırdı. Özdemir’in intihar etmeden önce söylediği sözler ise tüyler ürpertti.İşte Aydın Çine'de yaşanan olayın detayları…Aydın'ın Çine ilçesinde yaşanan olayın ardında Dutluoluk Mahallesi yolu üzerinde Süleyman Özdemir isimli bir kişinin cesedine ulaşıldı. Olayla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlatılırken Süleyman Özdemir isimli şahsı vuran kişinin de Gökhan Özdemir olduğu tespit edildi.2 kişinin ölümünden sorumlu olan Gökhan Özdemir için 2018 yılında Yaşar Meke tarafından dava açıldığı öğrenildi. 4 yıl önce Yaşar Mekke'nin kızını taciz ettiği iddiası ile Gökhan Özdemir hakkında açılan dava için bugün Çine Adliyesi’nde karar duruşması yapıldı. Açıklanan karar ile birlikte Gökhan Özdemir'in mahkum edildiği ve hakkında yakalama kararı çıktığı öğrenildi.Bugün çıkan mahkeme sonucu ile birlikte Gökhan Özdemir'in Yaşar Mekke'yi evinin önünde öldürdüğü tespit edilirken amcasının oğlu Süleyman Özdemir'i ise Dutluoluk yolu üzerinde silahla vurarak öldürdüğü tespit edildi. İşlediği cinayet sonrasında Emniyet Müdürlüğü önüne gelen Özdemir, havaya iki el ateş etti. Daha sonra iki kişiyi öldürdüğünü söyleyen Özdemir, elindeki silahı başına dayayarak hayatını sonlandırdı. Gökhan Özdemir'in hayatına son vermesi ile birlikte Süleyman Özdemir'in cesedini bulan ekipler geniş çaplı araştırma başlattı.