Aydın Çine’de kan donduran olay! Son sözleri tüyleri diken diken etti

Aydın'da yaşanan olay herkesi şaşırttı. Gökhan Özdemir isimli bir şahıs arasında problem olan Yaşar Meke’yi silahla vurarak öldürdü. Ardından Emniyete gelen Özdemir kafasına silah ile hayatını sonlandırdı. Özdemir’in intihar etmeden önce söylediği sözler ise tüyler ürpertti.İşte Aydın Çine'de yaşanan olayın detayları…
Olayla ilgili inceleme başlatıldıAydın'ın Çine ilçesinde yaşanan olayın ardında Dutluoluk Mahallesi yolu üzerinde Süleyman Özdemir isimli bir kişinin cesedine ulaşıldı. Olayla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlatılırken Süleyman Özdemir isimli şahsı vuran kişinin de Gökhan Özdemir olduğu tespit edildi.
Hakkında dava açılmış
2 kişinin ölümünden sorumlu olan Gökhan Özdemir için 2018 yılında Yaşar Meke tarafından dava açıldığı öğrenildi. 4 yıl önce Yaşar Mekke'nin kızını taciz ettiği iddiası ile Gökhan Özdemir hakkında açılan dava için bugün Çine Adliyesi’nde karar duruşması yapıldı. Açıklanan karar ile birlikte Gökhan Özdemir'in mahkum edildiği ve hakkında yakalama kararı çıktığı öğrenildi.