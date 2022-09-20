Aydın’da 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri gönderilen can salı içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.