Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri gönderilen can salı içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
YAŞAM
20 Eylül 2022 - 20:37
Aydın'da 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.
YAŞAM
20 Eylül 2022 - 20:37
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