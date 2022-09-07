Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
YAŞAM
07 Eylül 2022 - 09:19
Aydın'da 45 düzensiz göçmen kurtarıldı !
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.
YAŞAM
07 Eylül 2022 - 09:19
EDİTOR
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