Aydın'da çiftlik evine tarihi eser kaçakçılığı baskını: 85 tarihi eser ele geçirildi!













Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda Söke ilçesinin kırsal Ağaçlı Mahallesi’nde bulunan bir çiftlik evinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaşması üzerine adrese baskın düzenlendi. Baskın yapılan çiftlik evinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucunda belirli noktalara saklanmış halde mermer ve taştan yapılan Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 85 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere el koyan jandarma ekipleri evde bulunan A.Ç. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında ele geçirilen tarihi eserlerin Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi. A.Ç. isimli tarihi eser kaçakçılığı şüphelisinin de karakoldaki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. İşte tarihi eser kaçakçılığı baskını düzenlenen çiftlik evinden çıkan bazı tarihi eserler: