Aydın'da Denize Giren Bir Kişi Boğuldu

Aydın'ın Didim ilçesinde serinlemek için denize giren 50 yaşındaki bir adam boğularak yaşamını yitirdi.
Olay, Didim Sağtur yakınlarında oldu. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren İsmail Bilgiç (50) bir anda hareketsiz kaldı. Adamı farkına varan çevredeki diğer vatandaşlar şahsı sahile çıkardı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olayın gerçekleştiği yere gelen sağlık ekipleri, Bilgiç'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Bilgiç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Savcılığın incelemesinin ardından Bilgiç'in cansız bedeni otopsi için İzmir'e yollandı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.