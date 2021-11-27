Aydın'da fırtına bir köyü yerle bir etti

Aydın’da gerçekleşen olayda il genelinde sabaha karşı başlayan sağanak yağış ile birlikte İncirliova ilçesine bağlı Şirindere köyünde etkili oldu. Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına, köyün altını üstüne getirdi. Köyde bulunan elektrik direkleri yıkılırken evlerin çatıları yıkılarak uçtu.









Fırtınanın ağaçları kökünden söktüğü köyde, köyde yaşayan vatandaşların evlerinde maddi hasar meydana gelirken tüm köyün hasarının milyonlarla ifade edildiği bildirildi. Vatandaşlar, havanın aydınlanması ile birlikte imece usulü ve İncirliova Belediyesine bağlı ekiplerin destekleri ile yaralarını sarmaya başlayarak köyü toparlamaya çalıştı.









Fırtına sonrasında köye gelen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, fırtınanın köyü adeta yerle bir ettiğini belirterek, tek tesellilerinin yaralanma ve can kaybı yaşanmaması olduğunu söyledi.

Her şeyin bir anda olduğunu belirten köy sakinleri uğultu sesleri duyduklarını daha sonra fırtınanın önüne aldıysa götürdüğünü aktardı.

Fırtına sırasında herkesin uykuda olması nedeniyle bağırış çağırışlarla uyandıklarını belirten köy sakinlerinden Huriye Filiz ise, “Ne olduğunu anlayamadık. Önce bir uğultu çıktı, ardından tüm çatılar uçmaya başladı. Köylüler olarak birbirimizi kontrol ettik. Yaşlı ve çocukları kontrol ettik. Maddi hasar var ama çok şükür cana gelmedi" diyerek, büyük bir felaket atlattıklarını söyledi.