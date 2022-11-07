GÜNDEM
07 Kasım 2022 - 12:18

Aydın'da korkunç olay! 7 yaşındaki kız çocuğu talihsiz şekilde hayatını kaybetti

Aydın'da talihsiz küçük kız hayatını kaybetti. Odasında oynarken bazanın altında kalan 7 yaşındaki kız çocuk yaşamını yitirdi. İşte detaylar...

GÜNDEM
07 Kasım 2022 - 12:18
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Aydın'da korkunç olay! 7 yaşındaki kız çocuğu talihsiz şekilde hayatını kaybetti


Aydın'nın Çine semtinde yaşayan ailenin 7 yaşındaki kız çocuğu Irmak bazanın altında kaldı. Küçük kız odada bazanın kapağını kaldırmaya çalışırken bazanın üstüne kapanmasıyla hayatını kaybetti. Sesi duyan babası odaya koştuğunda artık çok geçti. Küçük çocuk hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Kızını bazanın altından çıkaran baba telefona sarılarak 112'yi aradı. Olayı duyan komşular küçük kızı yaşama bağlamak için kalp mesajı yaptı. Acil yardım ekipleri eve gelerek küçük kızı hastaneye kaldırdı. Fakat küçük kızın kalbi durmuştu ve yapılan tüm müdahalelere karşı yaşama tutunamadı.

7 yaşındaki Irmak talihsiz şekilde hayata veda etti. Beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Olay inceleme altına alındı. Irmak'ın cenazesi yarın Çine'de kalkacak.



EDİTÖR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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