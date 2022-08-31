YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 13:20

Aydın'da Minik Öğrencilerin Şubeleri Kura Ile Belirlendi - Aydın

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 13:20
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Aydın'da Minik Öğrencilerin Şubeleri Kura Ile Belirlendi - Aydın


sınıf ve anaokuluna başlayacak öğrencilerin şube belirleme kuraları bugün çekildi.



Aydın'da yeni eğitim öğretim sezonu konusu ile ilgili hazırlıklar aralıksız devam ederken, velilerin heyecanla beklediği şube belirleme kuraları da İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde bugün çekildi. Kura ile şube belirleme işlemleri Aydın genelinde 17 ilçede aynı zamanda olarak gerçekleştirilirken, minik öğrencilerin şubeleri belli oldu. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde uygulanan şubelerin kura ile belirlenmesi işlemi ile eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve her öğrencinin eğitim öğretim hakkından eşit ölçüde yararlanabilmesi amaçlanıyor. Çekilen kuraların ardından öğrenciler belirlenen şubelerde, 2022-2023 eğitim öğretim yılına başlayacak.





Konu konusu ile ilgili Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İl Milli Eğitim Müdürümüz Okumuş, Efeler Cumhuriyet İ.O. ile Ekrem Çifci İ.O.'nda 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında 1. sınıfa başlayacak öğrencilerimizin şube belirleme kura çekimlerinde çocuklarımızın heyecanını paylaştı. İlimiz genelindeki tüm ilkokullarımızda bu uygulama eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve il genelinde birlik-beraberlik açısından düzenli olarak uygulanmaktadır" ifadeleri yer aldı.



Kura çekimi sırasında öğrencileri yalnız bırakmayan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Efeler ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu ve Ekrem Cifci İlkokulu'na gelerek, miniklerin kura heyecanına ortak oldu.



Okullarda yeni eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. İlk ara tatil 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. Öğrenciler 23 Ocak-3 Şubat 2023 arasında yarıyıl tatili yapacaklar. 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak. Okullar 16 Haziran 2023 tarihinde yaz tatiline girecek.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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