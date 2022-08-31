YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 21:50

Aydın'da Otomobil Halk Otobüsüne Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 21:50
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Aydın'da Otomobil Halk Otobüsüne Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı


Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, İzmir Bulvarı üzeri Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi kavşağında saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ş. idaresindeki 09 ACD 123 plakasına sahip otomobil iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak yolcu indirmek için durağa yanaşan O.K. idaresindeki 09 DB 713 plakasına sahip Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsü'ne çarptı. Çarpmanın etkisi ile hurda yığınına dönen otomobilde yolcu konumunda bulunan Ahmet Altıntaş (33) kaza yerinde hayata gözlerini yumdu. Otomobil sürücüsü Y.Ş. araçta sıkışırken, otobüste bulunan C.Ö. ve E.Y. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yollandı. Kısa sürede olayın gerçekleştiği yere gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otomobil sürücüsünü sıkıştığı araç içerisinden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsünün Y.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Altıntaş'ın cansız bedeni ise gerekli olay mahali incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.




Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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