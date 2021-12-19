GÜNDEM
19 Aralık 2021 - 16:31

Aydın'da polisin sağlık kontrolü için getirdiği maganda doktora saldırdı!

GÜNDEM
19 Aralık 2021 - 16:31
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Aydın'da polisin sağlık kontrolü için getirdiği maganda doktora saldırdı!
Aydın Didim Devlet Hastanesi'nin acil servisinde bir doktora şiddet olayı daha meydana geldi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin trafik kontrol uygulaması sırasında, bir araç sürücüsünün aşırı alkollü olduğu tespit edildi ve polislere kontrol sırasın da zorluk çıkaran sürücü, kelepçelenerek hastaneye getirildi.







Adının Tahir D. olduğu öğrenilen şahıs hastanenin acil servisinde doktor muayenesine sokulurken, muayene sırası bekleyen şahıs sürekli polisin elinden kurtulma çabası içine girdi. O sırada da çevreye rahatsızlık ve zarar vermeye başladı. 


DOKTORA ÇİRKİN SALDIRI!

O sırada acil servis doktoru Doğancan Kılıç, muayene için getirilen Tahir D.'nin yanına gitti ve muayene için kabine geçmesini istedi. Elleri kelepçeli Tahir D. ise doktorun yanına yaklaştı ve ona kafa attı. Aldığı darbe sonrası doktorun sağ kaşı yarıldı ve kanlar içinde kaldı. Saldırgan Tahir D. ise polis tarafından yere yatırarak durduruldu. 


Saldırgan şahıs, hastaneden çıkarılarak emniyete götürülürken, burada yapılan işlemler sonrası adliyeye sevk edilen şehir magandasının olaydan 11 saat sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

 
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