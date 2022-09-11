YAŞAM
11 Eylül 2022 - 13:25

Aydın'da samanlı yüklü tır alev aldı

Aydın'da hareket halindeki saman yüklü tır alev aldı, itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

YAŞAM
11 Eylül 2022 - 13:25
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Aydın’da samanlı yüklü tır alev aldı

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesinde otoban gişelerini geçtikten sonraki yaklaşık 1 kilometrelik mesafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 15 PC 285 plakasına sahip samanlı yüklü tır seyir halindeyken bir anda alev aldı. Dorsede yüklü olan samanlardan çıkan alevleri farkına varan tır sürücü aracını yol kenarına çekerek, tırın dorse ile olan bağlantısını kopardı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yollandı. Kısa sürede olay mahaline gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahalede bulundu. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile alevler büyümeden söndürüldü. Korkulanın olmadığı yangında, itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangının çıkış nedeni konusu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Editörü
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