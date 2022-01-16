Aydın'da sokak köpekleri dehşet saçarken yaşlı kadın hastanelik oldu

Aydın Söke ilçesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde evinin yakınında yürüyen 65 yaşındaki Sabriye Erdem adlı yaşlı kadın iki köpeğin saldırısına uğradı.
Evine gittiği sırada sokak köpekleri ile bir anda karşılaşan talihsiz kadın, büyük panik yaşayarak yere düştü. Yere düşen kadının etrafını saran köpekler talihsiz kadının kollarından ısırarak yaraladı. Yaşlı kadının feryatlarını duyan çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koştu.
Çevre sakinleri tarafından hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Sabriye Erdem, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köpeklerin ısırdığı talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, belinde ciddi sorun oluştuğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Aynı bölgede daha önce de benzer köpek saldırılarının yaşandığı belirtildi.
Evine gittiği sırada sokak köpekleri ile bir anda karşılaşan talihsiz kadın, büyük panik yaşayarak yere düştü. Yere düşen kadının etrafını saran köpekler talihsiz kadının kollarından ısırarak yaraladı. Yaşlı kadının feryatlarını duyan çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koştu.
Çevre sakinleri tarafından hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Sabriye Erdem, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köpeklerin ısırdığı talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, belinde ciddi sorun oluştuğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Aynı bölgede daha önce de benzer köpek saldırılarının yaşandığı belirtildi.