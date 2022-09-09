YAŞAM
09 Eylül 2022 - 21:34

Aydın'da şüpheli çanta paniği

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgedeki Şair Yunus Emre büstünün yanına bırakılan 2 şüpheli çanta paniğe neden olurken, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çantalar boş çıktı.

YAŞAM
09 Eylül 2022 - 21:34
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Aydın'da şüpheli çanta paniği


Olay, Meşrutiyet Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan şair Yunus Emre büstünün yanına bırakılan 2 adet sahipsiz çantayı fark ederek şüphelenen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yollandı. Kısa sürede olayın gerçekleştiği yere gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Özel giysilerini giyen bomba imha uzmanı, çantaları fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Patlatılan çantaların boş olduğu tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma süreci başladı.



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