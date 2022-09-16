YAŞAM
16 Eylül 2022 - 18:33

Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

YAŞAM
16 Eylül 2022 - 18:33
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Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, Didim ilçesi Akbük Yolu üzeri Uslu Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 AGK 688 plakasına sahip otomobil ile plakası alınamayan bir başka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan biri takla atarak ters döndü. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık personelleri yollandı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralıları araç içerisinde çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza konusu ile ilgili inceleme başlattı.

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Haber Editörü
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