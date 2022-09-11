Aydın'da trafik kazası: 6 yaralı













Kaza, Adnan Menderes Mahallesi Aydın-Muğla Karayolu ile Namık Kemal Bulvarı kesişiminde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 09 ADB 514 plakasına sahip otomobil ile Ö.Ö. yönetimindeki 09 TR 096 plakasına sahip otomobil belli olmayan bir nedenle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobillerden Ö.Ö. yönetimindeki otomobil refüje çıkarak çıkarak durabildi.Kazada 09 ADB 514 plakasına sahip otomobil sürücüsü Y.K. ve yolcu konumunda bulunan E.Y. ile 09 TR 096 plakasına sahip otomobil sürücüsü Ö.Ö. ile yolcu konumunda bulunan H.Ö., Ş.Ö., M.R.Ö. olmak suretiyle toplamda 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yollandı. Kısa sürede olayın gerçekleştiği yere gelen sağlık personelleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.