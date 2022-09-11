YAŞAM
11 Eylül 2022 - 21:02

Aydın'da trafik kazası: 7 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

YAŞAM
11 Eylül 2022 - 21:02
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Aydın'da trafik kazası: 7 yaralı


Kaza, Muğla Bulvarı Çine Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ş idaresindeki 09 DG 744 plakasına sahip hafif ticari otomobil ile M.K idaresindeki 09 VA 283 minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye birden fazla sağlık, polis ve itfaiye ekibi yollandı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralıları araç içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza konusu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Editörü
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