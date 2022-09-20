Aydın’da zincirleme trafik kazası 1 ölü 6 yaralı













Kaza sabah saat 06:45 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bir firmaya incir topladığı öğrenilen Ahmet Yörük idaresindeki 09 U 2988 plakasına sahip kamyonet Köşk'ten Nazilli istikametine seyir halindeyken Türkmen Kahveleri Mevkii'ndeki trafik ışıklarında belli olmayan bir nedenle duramayarak önündeki 09 P 4609 plakasına sahip işçi servisine çarptı. Çarpmanın şiddeti ile işçi servisi de kırmızı ışıkta bekleyen 09 AH 992 plakasına sahip otomobile çarptı.Kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Yörük, direksiyonda sıkıştı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçtan ağır yaralı olarak çıkarılıp ambulans ekiplerine teslim edilen Ahmet Yörük hastaneye kaldırılırken yolda hayata gözlerini yumdu.Kazada işçi servisinde yer alan 12 kişiden 2'si Suriye uyruklu tarım işçisi olmak suretiyle 6 kişi de yaralandı. İşçi servisinde yer alan ve yaralı olarak hastaneye kaldırılan E.H. K.A. Z.T. F.G. C.T. ve R.A. isimli kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma tarafından el konulan kaza konusu ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.