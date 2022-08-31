YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 20:46

Aydın'daki Kazada Ağır Yaralanan Sürücü Hastanede Hayatını Kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan tır sürücüsü yaşamını yitirdi.

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 20:46
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Aydın'daki Kazada Ağır Yaralanan Sürücü Hastanede Hayatını Kaybetti


Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan tır sürücüsü yaşamını yitirdi.


Kaza, Aydın-İzmir Otobanı bağlantı yolu Ovaeymir mevkiinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Tekeoğlu kontrolündeki 09 AEL 838 plakasına sahip tır, sürücüsünün belli olmayan bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu H.Y. idaresindeki 09 UG 675 plakasına sahip kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlar yaklaşık 100 metre sürüklenerek durabildi. Kazada tırda sıkışan sürücü Tekeoğlu ile kamyon sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan kızı ve yeğeni yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yollandı. Kısa sürede olay mahaline gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tır sürücüsünü Tekeoğlu'nu sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay mahaline yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan tır sürücüsü Mehmet Ali Tekeoğlu doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Tekeoğlu'nun acı haberi ailesi ve tüm tüm sevenlerini üzdü.




Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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