GÜNDEM
24 Temmuz 2022 - 12:28

Aydın İl Valiliğinden yeni tedbir kararı! Giriş ve çıkışlar resmen yasaklandı! İkinci bir açıklamaya kadar giriş yapılmayacak

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yer alan ve gözde mekanlardan biri olan Dilek Yarımadası Milli Parkı, hava sıcaklıklarının yükselmesinden dolayı meydana gelebilecek yangınlara karşılık tedbir kararı alındığı paylaşıldı. İşte alınan o karar...

GÜNDEM
24 Temmuz 2022 - 12:28
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Aydın İl Valiliğinden yeni tedbir kararı! Giriş ve çıkışlar resmen yasaklandı! İkinci bir açıklamaya kadar giriş yapılmayacak


Son günlerde yangın haberlerinin çoğalması ile beraber ormanlık alanlar için yeni önlemler alınmaya başladı. Bu doğrultuda Aydın İl Valiliği de Kuşadası'nda bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı'na artan sıcaklıklardan meydana gelebilecek herhangi bir yangın olayına karşın giriş çıkışları kapattı. Yeni bir karar alınana kadar parkın giriş ve çıkışlara kapalı olacağı bildirildi.

Artan sıcaklıkla ziyaretçi akınına uğradı

Son günlerde sıcaklık artışlarının en çok görüldüğü yerlerden biri Kuşadası oldu. Hava sıcaklığı 36 dereceye çıkarken deniz sıcaklığı ise 22 dereceye çıktı. Bu sebepten ötürü sahillerde yoğunluk yaşanmaya başlandı. Kuşadası'nda hissedilen sıcaklık 40 dereceyi bulurken sıcak havadan bunalan vatandaş kendini sahil kenarlarına attı.



Özellikle de Kadınlar Denizi, Sahil Siteleri, Davutlar Sevgi Plajı, Güzelçamlı sahilleri, hem yerli hem yabancı insanlarla doldu. İlçede yaşayan vatandaşların da akın ettiği sahiller kısa sürede dolup taştı.

dilek yarımadası milli parkı

Girişler ve çıkışlar kapatıldı

Sıcaklığın çok artmasından dolayı Aydın Valiliği Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı'na giriş ve çıkışları kapatma kararı aldı. Herhangi bir yangın riskine karşın park kapatılırken bir diğer karara kadar da kapalı olacağı bildirildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

“Artan hava sıcaklıkları nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan istişare sonucu Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı yeni bir karar alınıncaya kadar giriş ve çıkışa kapatılmıştır.”

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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