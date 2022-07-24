Aydın İl Valiliğinden yeni tedbir kararı! Giriş ve çıkışlar resmen yasaklandı! İkinci bir açıklamaya kadar giriş yapılmayacak

Son günlerde yangın haberlerinin çoğalması ile beraber ormanlık alanlar için yeni önlemler alınmaya başladı. Bu doğrultuda Aydın İl Valiliği de Kuşadası'nda bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı'na artan sıcaklıklardan meydana gelebilecek herhangi bir yangın olayına karşın giriş çıkışları kapattı. Yeni bir karar alınana kadar parkın giriş ve çıkışlara kapalı olacağı bildirildi.
Artan sıcaklıkla ziyaretçi akınına uğradıSon günlerde sıcaklık artışlarının en çok görüldüğü yerlerden biri Kuşadası oldu. Hava sıcaklığı 36 dereceye çıkarken deniz sıcaklığı ise 22 dereceye çıktı. Bu sebepten ötürü sahillerde yoğunluk yaşanmaya başlandı. Kuşadası'nda hissedilen sıcaklık 40 dereceyi bulurken sıcak havadan bunalan vatandaş kendini sahil kenarlarına attı.
Özellikle de Kadınlar Denizi, Sahil Siteleri, Davutlar Sevgi Plajı, Güzelçamlı sahilleri, hem yerli hem yabancı insanlarla doldu. İlçede yaşayan vatandaşların da akın ettiği sahiller kısa sürede dolup taştı.