Aydın’ın Didim ilçesinde trafik kazası: 3 yaralı













Aydın'ın Didim ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Didim'in Akbük Mahallesi Huzurevi yol ayrımı yakınlarında oldu. Edinilen bilgiye göre, 34 NG 3154 plakasına sahip otomobil ile MX65 WVW yabancı plakasına sahip otomobil çarpıştı. Yabancı plakasına sahip otomobil çarpışmanın etkisi ile 34 NG 3154 plakasına sahip otomobili yaklaşık 1 metre sürüklerken, otomobil kaldırıma çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık personelleri yollandı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları, araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza konusu ile ilgili inceleme başlatıldı.