Aydoğan Cevahir: 'Yalçın Karadeniz’e çok büyük haksızlıklar yapıldı'

Beşiktaş'ta gerçekleşen Divan Kurulu Başkanlık seçiminde aday olan Aydoğan Cevahir, divan üyelerine seslendi. Seçimin hayırlı olmasını dileyen Cevahir “Divan Kurulu'nun önceki yıllarda listesi vardı ancak son 10 yıldır Divan Kurulu'na katılanların bilgilerini alamadık. Böyle olunca iletişim sağlayamıyorsunuz. Mevcut başkan, iktidarda olduğu için gerekli bilgilendirmeyi yaptı ancak ben ve Yalçın Karadeniz bunu yapamadık. Burada bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum.

Yalçın bey bizim abimiz. Babamın dostudur. Kendisinin hizmetleri tartışılmaz. Çok büyük haksızlıklar yapıldı kendisine. Yalçın Karadeniz bir anlık de olsa kulüpte başkanlık yaptı. Türkiye'nin en büyük camiasıyız. Dünyanın her yerinde Beşiktaşlı var. Beşiktaş'ın böyle bir efsane ismi Yalçın Karadeniz'e çok fazla adaletsizlik yapıldı. Siz bu insanı kulüpten nasıl ihraç ediyorsunuz. Buna dur diyemediler mi? Bu değerler kolay kazanılmıyor. O haklılığını öne sürdü ve bugün burada. Beşiktaş'ın sağduyusu kazanacak ve elde eden Beşiktaş olsun” bilgisini verdi.

Bozhan Memiş - Samet Yalçın