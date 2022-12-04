MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 18:52

Aygün Aydın bu sabah saatlerinde kaçırıldığını iddia etmişti

Sosyal medyadan kaçırıldığını iddia eden Aygün Aydın’a karşı taraftan cevap gecikmedi…

MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 18:52
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Aygün Aydın bu sabah saatlerinde kaçırıldığını iddia etmişti


Bir yarışma programıyla ün kazanan ve ardından çalkantılı aşk hayatı ve sosyal mecrada yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Aygün Aydın’ın kaçırılma açıklamasına karşı cepheden yalanlamalar geldi. Sosyal mecra üzerinden haber kanallarına ulaşan karşı taraf Aygün Aydın’ın arabasının kumandasını çaldığını iddia etti.Aygün Aydın

Aracın kumandasını almak için peşine düştük

Maslak semtinde bir eğlence mekanında tanıştığı iki şahsın kendisini eve bırakmayı teklif ettiğini ve ardından kaçırmaya çalıştıklarını iddia eden bir video ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Karşı cepheden yalanlama geldi. Aygün Aydın’ın gece saatlerinde mekanda tanıştığı iki şahsa kendisini bıraktırmaya çalıştığı Aygün Aydın çok sarhoş olduğu için taksi durağına bıraktıklarını ancak Aygün Aydın’ın araçtan inmediği zorla indirttikleri içinde aracın kumandasını da alarak kaçmaya çalıştığı ve bu anları videoya aldıklarını dile getiren şahıslar, polisi kendilerinin çağırdıklarını yaşanan olayların her anını kameraya aldıkları ve Aygün Aydın’ın alkolden o sırada kendinde olmadığı ve iftira attığını dile getirdiler. Aygün Aydın

Bana bunları o yaptırıyor



Aygün Aydın sosyal medya paylaşımlarına devam ederken iddialarına bir yenisini daha ekleyerek; ‘’o adamları peşime takan malum şahsın kim olduğunu biliyorum, arabanın plakasını tanıdım. Ailesine güvenerek bana bunları o yaptırıyor’ söylemleriyle ünlü iş insanı H.S.’yı işaret etti.Aygün Aydın

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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