YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:57

Ayhan: "giresunspor Tribünlerini Doldurmamız Gerekiyor" - Giresun

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:57
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Ayhan:


Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un Asbaşkanı Ercan Ayhan, hafta sonu oynayacakları Konyaspor karşılaşmasında taraftarları tribünlere beklediklerini söyledi.


Süper Lig'in Karadeniz temsilcilerinden Bitexen Giresunspor, ligin 5. haftasında evinde oynayacağı arabam.com Konyaspor karşılaşmalarının hazırlıklarını sürdürüyor. Giresunspor'un Asbaşkanı Ercan Ayhan, lige iyi başladıklarını belirterek Konyaspor karşısında puan ya da puanlar almayı hedeflediklerini söyledi.




Giresunspor olarak “Mutluluk Sezonu” olarak belirledikleri 2022-23 sezonunu en uygun şekilde tamamlayacaklarını vurgusunu yapan Ayhan, “Giresunspor yönetim kurulu olarak bu seneki parolamız 'Mutluluk Sezonu' olarak belirledik. Biz mutlu olmayı istiyoruz. Giresunspor'un, taraftarıyla, seyircisiyle, şehriyle ve her şeyiyle birlik ve beraberlik içerisinde mutlu bir sezon geçirmesini istiyoruz. Süper Lig'in keyfini çıkarmak istiyoruz. Bu ligde mutlaka zamanlar olacaktır. Biz ilk haftalarda almış olduğumuz 6 puanın bizim açımızdan çok önem arz ettiğini biliyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de Giresunspor'u yapacağımız transferlerle daha başarılı yerlere taşıyacağımıza inanıyoruz. Her her halükarda takımın etrafında birlik ve beraberlik içerisinde Giresunspor'a sahip çıkıp bu sezonu da ligde kalarak tamamlayacağız” dedi.


Konyaspor'un Süper Lig'de büyük yankı uyandıran bir takim olduğunu vurgulayan Ayhan, karşılaşmada en uygun şekilde mücadele edeceklerini söyledi. Ayhan, “Konyaspor maçı zor bir maç olacak. Geçen hafta da harika bir kadroya sahip olan Kayserispor'a karşı oynadık. Kayserispor ve Konyaspor bu ligde büyük yankı uyandıran takımlar. Konyaspor hem kendi sahasında eş zamanlı dışarıda iyi oyun oynayabilen bir takim. Biliyorsunuz Konyaspor geçen sezonun son dakikasına kadar şampiyonluğu kovalamış olan bir takim. Bu hafta Fenerbahçe'yi mağlup ettiler. Buraya da çok iddialı geleceklerdir. Fakat biz Giresunspor için takım ayırt etmiyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor veya diğer takımların bizim açımızdan hiçbir farkı yok. Biz sahaya çıkıp 90 dakika mücadele edip galip gelmeyi, galip gelemiyorsak yenilmeden sahadan ayrılmayı arzuluyoruz” diyerek konuşmasını belirtti.


Son olarak tüm Giresunspor taraftarlarını stadyuma çağrı yapan Ayhan, “Giresunspor tribünlerini doldurmamız gerekiyor. Giresunlular üzerine düşeni yapıp tribünleri doldurursa bizde yönetim, teknik ekip ve futbolcularla üzerimize düşenin en iyisini yaparak Giresunspor'u daha başarılı yerlere taşıyacağımıza inanıyoruz. Konyaspor maçında bütün taraftarlarımızı stadyuma davet ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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