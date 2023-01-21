YAŞAM
21 Ocak 2023 - 21:41

Ayıların arasına sıkışmış 3 tane hindistan cevizini 7 saniyede bulan çıkmadı! Ekrana iyice yaklaşın, bulan dahi sayılacak!

Genç ya da yaşlı demeden beyin jimnastiği yapmak için en iyi yol bulmaca çözmektir. Son zamanlar da bulmacalar görsel yanılsama testleri olarak karşımıza çıkıyor. Fotoğraftaki Hindistan cevizini bulmanız için 8 saniyeniz var. İşte haberin detayları…

YAŞAM
21 Ocak 2023 - 21:41
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Ayıların arasına sıkışmış 3 tane hindistan cevizini 7 saniyede bulan çıkmadı! Ekrana iyice yaklaşın, bulan dahi sayılacak!


Optik illüzyon testleri son zamanlarda çok popüler hale geldi. Bireyin IQ seviyesi hakkında bilgi verdiğine inanılan bu testlere ilgi oldukça fazladır. Geçenlerde bir yenisi eklendi. Bir fotoğrafta saklı 3 Hindistan cevizini 8 saniyede bulmak çok zordur. Onu bulmak kaç saniye sürer?

AYILARIN İÇİNDE BİR TANE HİNDİSTAN CEVİZİ VAR! 10 SANİYEDE BİLE KİMSE BULAMIYOR! BULANIN IQ'SU 137 ÇIKIYOR!



Optik illüzyon testleri bu günlerde sosyal ağlarda çok popüler hale geldi. Genç yaşlı pek çok kişinin ilgisini çeken bu görseller eğlenceli ve düşündürücü. Optik illüzyon testimiz ile sadece IQ'su çok yüksek olan kişilerin resimdeki ayının içine gizlenmiş farklı renkli hindistancevizlerini sadece 8 saniyede fark edebildiği söyleniyor. Kaç saniyede bulabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız hemen başlayalım.

Aşağıda yer alan görsele bakalım. Süreniz başladı!

bulmaca

Süreniz bitmek üzere

 

Geri sayım başladı!

3!

 

2!

1!

Süreniz bitti!

Resimdeki üç Hindistan cevizini umarım bulmuşsunuzdur ama bulamayanlar için aşağıdaki resimde karelerle gösterilen alanda Hindistan cevizini görebilirsiniz.

bulmaca

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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