Ayıların arasına sıkışmış 3 tane hindistan cevizini 7 saniyede bulan çıkmadı! Ekrana iyice yaklaşın, bulan dahi sayılacak!













Optik illüzyon testleri son zamanlarda çok popüler hale geldi. Bireyin IQ seviyesi hakkında bilgi verdiğine inanılan bu testlere ilgi oldukça fazladır. Geçenlerde bir yenisi eklendi. Bir fotoğrafta saklı 3 Hindistan cevizini 8 saniyede bulmak çok zordur. Onu bulmak kaç saniye sürer? AYILARIN İÇİNDE BİR TANE HİNDİSTAN CEVİZİ VAR! 10 SANİYEDE BİLE KİMSE BULAMIYOR! BULANIN IQ'SU 137 ÇIKIYOR!Optik illüzyon testleri bu günlerde sosyal ağlarda çok popüler hale geldi. Genç yaşlı pek çok kişinin ilgisini çeken bu görseller eğlenceli ve düşündürücü. Optik illüzyon testimiz ile sadece IQ'su çok yüksek olan kişilerin resimdeki ayının içine gizlenmiş farklı renkli hindistancevizlerini sadece 8 saniyede fark edebildiği söyleniyor. Kaç saniyede bulabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız hemen başlayalım. Aşağıda yer alan görsele bakalım. Süreniz başladı!Süreniz bitmek üzere Geri sayım başladı! 3! 2! 1! Süreniz bitti! Resimdeki üç Hindistan cevizini umarım bulmuşsunuzdur ama bulamayanlar için aşağıdaki resimde karelerle gösterilen alanda Hindistan cevizini görebilirsiniz.