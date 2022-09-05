Ayının canı bu kez Anzer Balı çekti













Olay, ilçeye bağlı dünyaca ünlü Anzer Balının üretildiği Anzer Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıcılık mesleğiyle uğraşan Selahattin Deniz, Anzer Yaylası'nda bulunan arı kovanlarının yanına gitmesiyle kovanlarına ayı tarafından zarar verildiğini gördü. Deniz'in 15 peteğine hasar yaratan ayı bundan sonra arı kovanlarının içerisindeki balı yiyerek karnını doyurarak bölgeden uzaklaştı.