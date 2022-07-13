GÜNDEM
13 Temmuz 2022 - 13:12

Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun arasında ne yaşandı? Tuba Torun'un Aykut Erdoğdu'yu affetmesi herkesi şaşırttı!

CHP Milletvekili olarak tanınan Aykut Erdoğdu ile eşi Tuba Torun arasındaki buzlar eridi. Telefon konuşmaları ortaya çıkan Aykut Erdoğdu ile Tuba Torun arasında neler yaşandı? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
13 Temmuz 2022 - 13:12
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Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun arasında ne yaşandı? Tuba Torun'un Aykut Erdoğdu'yu affetmesi herkesi şaşırttı!


Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun ile olan telefon görüşmeleri sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı ve oldukça ses getirmişti. Ses kayıtlarına göre Aykut Erdoğdu Tuba Torun'a 50 kişiyle yattı şeklinde ithamlarda bulunmuştu. Aykut Erdoğdu ile Tuba Torun arasında yaşanan gerilimin tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tuba Torun Aykut Erdoğdu'yu affetti

Geçtiğimiz aylarda Tuba Torun ile evlenen CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun yeni eşi Tuba Torun ile ilgili evlenmeden önce düşüncelerini söylediği ses kayıtları paylaşıldı. Ses kayıtlarında Aykut Erdoğdu, eşi Tuba Torun için 'O 50 kişiyle yattı ama ben ona babalık yaptım.' sözleri bulunuyor. Sosyal medyada bu ses kayıtlarının paylaşılmasından sonra Tuba Torun hastanelik oldu. Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun beraber CHP'den istifa etti. Tuba Torun ise konu ile ilgili yalnızca bir kez açıklama yaptı ve eşinin özrünü kabul ettiğini söyledi. Tuba Torun sözlerine şöyle devam etti; 



Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun Arasında Yaşananlar

"Özel hayatımıza dair suç teşkil etmekte olan kayıtların paylaşılmasıyla en az yüzde 60'ının bot olduğu yorumlar denizinde boğuluyoruz. Bu sırada destek olan, savunan ve anlayan sayısız da insan vardı. Özellikle onlara hepimiz adına çok teşekkür ediyorum çünkü çok defa tecrübe edindim ki dünya gemisini nefret saçan insanların kirli dilleri değil aklı başında insanların sessiz kalması batıracak. Kayıtlar ortaya çıktığı andan beri eşimin yanındayım. Özrünü de kabul ettim." Ses kayıtlarını Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen'in paylaştığı biliniyor. Özge Pomen aynı zamanda konuyla ilgili pisliklerin üstünün örtülmemesi gerektiğini söyledi.  

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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