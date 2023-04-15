SPOR
15 Nisan 2023 - 12:27

Aykut Kocaman'dan sürpriz Süper Lig hamlesi!

Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini yenilemeyecek olan Sivasspor, Fenerbahçe’nin şampiyon olmasını sağlayan Aykut Kocaman'ı takım hocası olarak getirme planı içinde.

SPOR
15 Nisan 2023 - 12:27
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Aykut Kocaman'dan sürpriz Süper Lig hamlesi!


Rıza Çalımbay sezon başında yaptığı açıklamada Sivasspor ile sezon sonu yollarını ayıracağını duyurmuştu.

AYKUT KOCAMAN, SİVASSPOR’A YEŞİL IŞIK YAKTI

Açıklamanın ardından aktif olarak çalışmalarını sürdüren Sivasspor, gündemine Aykut Kocaman'ı da dahil etti. Rıza Çalımbay'ın yerini alacak en güçlü isim olarak gösterilen Aykut Kocaman, yeni sezona bir takımın başında yer almak ve uzun soluklu projelerde bulunmak istediğini açıkladı.



Aykut Kocaman'dan sürpriz Süper Lig hamlesi!

Futbol kariyeri boyunca Fenerbahçe ve Konyaspor dışında Başakşehir'i de çalıştıran Aykut Kocaman, 2010/2011 sezonunda Fenerbahçe ile lig şampiyonluğu yaşadı ve 2016/2017 sezonunda ise Konyaspor başındayken Türkiye Kupası zaferini kutladı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ