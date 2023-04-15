Aykut Kocaman'dan sürpriz Süper Lig hamlesi!







AYKUT KOCAMAN, SİVASSPOR’A YEŞİL IŞIK YAKTI







Rıza Çalımbay sezon başında yaptığı açıklamada Sivasspor ile sezon sonu yollarını ayıracağını duyurmuştu.Açıklamanın ardından aktif olarak çalışmalarını sürdüren Sivasspor, gündemine Aykut Kocaman'ı da dahil etti. Rıza Çalımbay'ın yerini alacak en güçlü isim olarak gösterilen Aykut Kocaman, yeni sezona bir takımın başında yer almak ve uzun soluklu projelerde bulunmak istediğini açıkladı.Futbol kariyeri boyunca Fenerbahçe ve Konyaspor dışında Başakşehir'i de çalıştıran Aykut Kocaman, 2010/2011 sezonunda Fenerbahçe ile lig şampiyonluğu yaşadı ve 2016/2017 sezonunda ise Konyaspor başındayken Türkiye Kupası zaferini kutladı.