SİYASET
01 Mart 2023 - 12:39

Aylar süren toplantılarda sona gelindi! 6'lı masanın adayı o tarihte açıklanacak!

Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarih netleşti. Bu tarih, 6'lı masa toplantısında belirlenecek. Son dakika açıklamasına göre tarih belli oldu.

SİYASET
01 Mart 2023 - 12:39
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Aylar süren toplantılarda sona gelindi! 6'lı masanın adayı o tarihte açıklanacak!


Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarih sonunda netleşti ve kamuoyuna duyuruldu.

VE SONUNDA NET TARİH AÇIKLANDI: 6'LI MASANIN CUMHURBAŞKANI ADAYI BELLİ OLUYOR

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, son dakika açıklamasında millet ittifakının adayının belirleneceği tarihi duyurdu. Zorlu, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayının 2 Mart tarihinde açıklanacağını belirtti. İYİ Parti olarak milletin beklentilerini ve isteklerini bildiklerini ifade eden Zorlu, Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanını belirleyeceğini sözlerine ekledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede deprem konusunun yanı sıra, 2 Mart'taki 6'lı masa toplantısı için yetkilendirilmesi konusu da ele alındı. İyi Parti milletvekili grubu oy birliği ile Meral Akşener'i tam olarak yetkilendirdi.



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MANSUR YAVAŞ'TAN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, adaylık konusunda yeşil ışık yaktı. Yavaş, yaptığı açıklamada, kendisinin böyle bir talebinin olmadığını ancak Altılı Masa'nın oy birliği ile karar alırsa kabul edebileceğini söyledi.

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