HER AY 8 BİN TL YARDIM PARASI VERİLECEK







Aylarca 8.000 TL maaş alabilirsiniz! Onay çıktı, rakam yükseldi: İki şartla para cebinizde! Yardım ödeme miktarları hızla yükseliyor. Şartları taşıdığınız taktirde her ay düzenli olarak tarafınıza 8 bin TL ödeme yapılacak. Maaş gibi ödenek bu ödemelerin detayları vatandaşlarca merak ediliyor. Biz de bu ödemelerin detayları ile ilgili bilgileri sizler için araştırdık. İşte detaylar...Devlet tarafından her ay ödenecek işsizlik maaşının tutarı belli oldu. İşsizlik maaşı kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalan vatandaşlara verilecek. Geçen sene 2 bin ve 5 bin arasında değişen ödemeler bu sene 8 bin TL kadar olacak. Her ayın beşinde PTT üzerinden ödenecek bu ödemeler ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte ayrıntılar...İşsizlik maaşını alabilmek için kişinin işsiz kalmadan önce 120 gün hizmet akdinin bulunması gerekiyor. İş feshinden önce de son üç yıl içinde 600 gün işsizlik sigortası ve prim ödemesi ödemiş olması gerekmektedir. İşsizlik maaşını alabilmek için işten ayrıldığınız tarihten sonraki 30 günlük süreçte başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Başvurular internet ortamında sağlanabildiği gibi İŞKUR şubelerine giderek de gerçekleştirilir. İşsizlik maaşı alanlara aynı zamanda kendini geliştirme, geliştirme ve yetiştirme eğitimi verilmektedir.