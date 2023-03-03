Aylarca bekleyen kazandı! Vakıfbank'tan ödeme almak isteyen emekliler hemen başvursun!







VAKIFBANK'TAN EMEKLİLERE ZAMLI PROMOSYON ÖDEMELERİ! Vakıfbank, son zamanlarda çok dikkat çeken hamlesiyle emeklilere özel promosyon ödemeleri yapmaya başladı. Kamu bankası olarak emekli maaşının yanına ek ödeme sağlamak, emekli vatandaşlarımızın hayatlarını rahatlatmak adına önemli bir adım. Bu kampanyanın sona ermesine az bir süre kaldı. Emekli vatandaşların alacağı ödeme miktarını emekli maaşlarına göre belirleniyor.





PROMOSYON TUTARLARI NE KADAR?

Vakıfbank, emeklilere özel zamlı promosyon ödemeleri yapıyor ve başvurular devam ediyor.3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar emekli maaşı alan müşteriler 3 yıl için toplam 3.000 TL, 3.500 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında emekli maaşı alan müşteriler 3 yıl için toplam 3.500 TL, 7.500 TL 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında emekli maaşı alan müşteriler 3 yıl için toplam 4.500 TL, 10.000 TL ve üzeri emekli maaşı alan müşteriler 3 yıl için toplam 5.000 TL promosyon ödemesi almaya hak kazanacak. Vakıfbank, bu ödeme kampanyasını emeklilere 3 yıl için tek sefer olmak kaydı ile sağlayacak. Ödeme kampanyasını değerlendirmek isteyen müşteriler, mobil uygulama, dijital bankacılık, SMS veya diğer başvuru seçenekleri üzerinden başvuruda bulunabilir.VakıfBank, Türkiye'de faaliyet gösteren bir kamu bankasıdır. Vakıflar Bankası T.A.O. olarak da bilinir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk özelleştirilen bankalarından biridir ve 1954 yılında kurulmuştur. Bankanın temel amacı, Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır. VakıfBank ayrıca bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Bankanın ana hissedarı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı'dır. VakıfBank, Türkiye'deki en büyük kamu bankalarından biridir ve yurt içinde ve yurt dışında birçok şube ve temsilcilikle hizmet vermektedir.