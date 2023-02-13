Aylarca bekleyen kazandı! Ziraat Bankası emekli promosyonu yükseldi: İşte güncel rakam!







ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON DETAYLARI







Ziraat Bankası'nın emekli promosyon ücreti ne kadar oldu?

Ziraat Bankası Emeklilik Promosyon Ücreti;

Emekli maaşına verilen promosyon ödenekleri milyonlarca vatandaş tarafından merak edilirken, son dönemde yapılan promosyon harcamalarıyla ilgili araştırmalar da başlatıldı. Ziraat Bankası'nın da ubat 2023 emekli maaşı promosyon bedelleri hakkında detayları paylaştı.2022 yılında birçok emeklinin dikkatini çeken Emeklilik Teşvik Katkısı 2023 yılı için yenilendi. Emeklilik promosyonlarından faydalanmak isteyen vatandaşlar promosyonları araştırıyor ancak promosyon ücretleri de maaş kademesine göre değişiklik gösteriyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada kampanya detaylarını müşterileriyle paylaştı.Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinde yer alan bir bilgiye göre bankadan 3 yıl emekli maaşı almayı taahhüt eden vatandaşlara 3 bin TL'den başlayan promosyon -ödenecek. Maaş ne kadar yüksek olursa, promosyon maliyetleri de o kadar yüksek olur.3 bin 500 TL'nin altında emekli maaşı alan müşterilere 3 bin TL TL 3 bin 500 TL - 7 bin 500 TL arası emekli maaşı alan müşterilere 3 bin 500 TL 7 bin 500 TL - 10 bin TL arası emekli maaşı alan müşterilere 4 bin 500 TL 10 bin TL ve üzeri maaş alan müşterilere ise 5 bin TL promosyon ödenecektir. Ziraat Bankası'nın sunduğu emeklilik promosyon kampanyasından faydalanmak isteyenler Ziraat Bankası'nın resmi işlem kanallarından maaş havalesi ve promosyon başvurusunda bulunabilirler. Emekli Yardım Kampanyası hakkında daha fazla bilgi Ziraat Bank resmi web sitesinde bulunabilir.