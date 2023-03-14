Son dakika gelişmeleri yaşanırken dolar üzerinde tarihi bir an yaşandı. Elinde doları olan birikim yapanların dikkat etmesi gereken hususlar açıklandı. ABD Merkez Bankası'nın değer kazanmasıyla beraber Japonya ve İran'ın döviz kurları şaşkınlıkla izlenecek hale geldi.
Finans
14 Mart 2023 - 20:30
Aylarca dolar biriktirenler dikkat! Bu rakam ilk kez telaffuz edildi!
Elinde doları olanları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanırken yatırımını yapanlar dört gözle bu haberi takip etmesi tavsiye ediliyor. 1990 yılından bu zamana kadar en yüksek seviyesi 150'yi geçerek rekor kıran dolar yen kuru Japonya'da uzman isimlerin dikkatini çekti.
Finans
14 Mart 2023 - 20:30