Finans
14 Mart 2023 - 20:30

Aylarca dolar biriktirenler dikkat! Bu rakam ilk kez telaffuz edildi!

Elinde doları olanları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanırken yatırımını yapanlar dört gözle bu haberi takip etmesi tavsiye ediliyor. 1990 yılından bu zamana kadar en yüksek seviyesi 150'yi geçerek rekor kıran dolar yen kuru Japonya'da uzman isimlerin dikkatini çekti.

Finans
14 Mart 2023 - 20:30
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Aylarca dolar biriktirenler dikkat! Bu rakam ilk kez telaffuz edildi!
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Son dakika gelişmeleri yaşanırken dolar üzerinde tarihi bir an yaşandı. Elinde doları olan birikim yapanların dikkat etmesi gereken hususlar açıklandı. ABD Merkez Bankası'nın değer kazanmasıyla beraber Japonya ve İran'ın döviz kurları şaşkınlıkla izlenecek hale geldi.

DOLAR YEN KURU YILLARIN REKORUNU KIRDI

1990 senesinden bu zamana en yüksek seviyeye ulaşan dolar yen kuru değer kaybı Japonya'da yetkililerin gündemine gelirken Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, döviz kurunu sıkı yönetimle takip edip ele alacağını belirtirken, Japonya geçen ay yene müdahale etmek zorunda kalınması işleri değiştirdi. Fakat, müdahaleye rağmen doların yükselişi devam etmesi şaşırttı.



Dolar yen kuru

İRAN DEĞER KAYBEDİYOR

Ocak ayının başlarında 1 ABD doları, Iran'da yaklaşık 41 bin tümen civarında olurken son dönemlerde İran'ın para birimi yılbaşından bu zamana kadar dolar karşısında yüzde 22 oranında değer kaybetmesi kayıtlara geçti. Mayıs 2018'de 1 dolar, 6.000 bölümündeydi.

2015 senesinde imzalanan nükleer anlaşma, İran'ın nükleer programını sınırlaması karşılığında Batı ülkelerinin yaptırımların hafifletilmesi düşünülüyor. Ancak ABD, Mayıs 2018'de anlaşmadan çekildi ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başladı. Bu durum ise nükleer sektörü üzerinde değer kaybetmesine yol açtı.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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