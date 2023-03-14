Aylarca dolar biriktirenler dikkat! Bu rakam ilk kez telaffuz edildi!







DOLAR YEN KURU YILLARIN REKORUNU KIRDI







İRAN DEĞER KAYBEDİYOR

Son dakika gelişmeleri yaşanırken dolar üzerinde tarihi bir an yaşandı. Elinde doları olan birikim yapanların dikkat etmesi gereken hususlar açıklandı. ABD Merkez Bankası'nın değer kazanmasıyla beraber Japonya ve İran'ın döviz kurları şaşkınlıkla izlenecek hale geldi.1990 senesinden bu zamana en yüksek seviyeye ulaşan dolar yen kuru değer kaybı Japonya'da yetkililerin gündemine gelirken Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, döviz kurunu sıkı yönetimle takip edip ele alacağını belirtirken, Japonya geçen ay yene müdahale etmek zorunda kalınması işleri değiştirdi. Fakat, müdahaleye rağmen doların yükselişi devam etmesi şaşırttı.Ocak ayının başlarında 1 ABD doları, Iran'da yaklaşık 41 bin tümen civarında olurken son dönemlerde İran'ın para birimi yılbaşından bu zamana kadar dolar karşısında yüzde 22 oranında değer kaybetmesi kayıtlara geçti. Mayıs 2018'de 1 dolar, 6.000 bölümündeydi. 2015 senesinde imzalanan nükleer anlaşma, İran'ın nükleer programını sınırlaması karşılığında Batı ülkelerinin yaptırımların hafifletilmesi düşünülüyor. Ancak ABD, Mayıs 2018'de anlaşmadan çekildi ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başladı. Bu durum ise nükleer sektörü üzerinde değer kaybetmesine yol açtı.