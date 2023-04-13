Aylardır görüşülüyordu! Kamu işçilerine yapılacak zam oranı belli oldu: Beklentiler suya düştü! İşte taban aylık teklifi







GÖRÜŞMELER 1 AĞUSTOS İTİBARIYLA BAŞLAYACAK











Türkiye'de kamu sektöründe çalışan yaklaşık 700 bin işçi için zam pazarlıkları devam ediyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklifinde bulunduğunu açıkladı. 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri de henüz sonuçlanmamış durumda. Bu durum, kamu sektöründe çalışan işçilerin gelecekteki ücret artışları konusunda belirsizlik yaşamalarına neden olabilir. Diğer yandan, 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ise yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarını etkileyecek. Bu görüşmeler, 1 Ağustos tarihinde başlayacak ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları belirlenecek. Bu durum, kamu sektöründe çalışanların gelecekteki maddi durumlarına ilişkin beklentilerini belirleyecek ve çalışanların maaşlarının yaşam maliyetlerine uygunluğunu sağlamak için önemli bir fırsat sunacak.Türkiye'de kamu işçilerinin maaşlarına yapılacak zam oranlarına ilişkin pazarlıklar devam ediyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklifinde bulunduğunu ve taban aylık teklifinin 11 bin 500 lira olduğunu açıkladı. Ancak, memur sendikaları bu teklifi yetersiz buluyor ve daha yüksek bir zam oranı talep ediyorlar. Yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranları, 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında belirlenecek. Bu görüşmelerde alınacak kararlar, ülkedeki enflasyon ve ekonomik koşullar dikkate alınarak belirlenecek ve milyonlarca insanın geçimini doğrudan etkileyecek.