EKONOMİ
13 Nisan 2023 - 18:15

Aylardır görüşülüyordu! Kamu işçilerine yapılacak zam oranı belli oldu: Beklentiler suya düştü! İşte taban aylık teklifi

Türkiye'de yaklaşık 700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı sürüyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif ettiğini açıkladı. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki işçileri ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri halen devam ediyor. Ayrıntılar haberimizde...

EKONOMİ
13 Nisan 2023 - 18:15
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Aylardır görüşülüyordu! Kamu işçilerine yapılacak zam oranı belli oldu: Beklentiler suya düştü! İşte taban aylık teklifi


Türkiye'de kamu sektöründe çalışan yaklaşık 700 bin işçi için zam pazarlıkları devam ediyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklifinde bulunduğunu açıkladı. 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri de henüz sonuçlanmamış durumda. Bu durum, kamu sektöründe çalışan işçilerin gelecekteki ücret artışları konusunda belirsizlik yaşamalarına neden olabilir.

Diğer yandan, 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ise yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarını etkileyecek. Bu görüşmeler, 1 Ağustos tarihinde başlayacak ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları belirlenecek. Bu durum, kamu sektöründe çalışanların gelecekteki maddi durumlarına ilişkin beklentilerini belirleyecek ve çalışanların maaşlarının yaşam maliyetlerine uygunluğunu sağlamak için önemli bir fırsat sunacak.

GÖRÜŞMELER 1 AĞUSTOS İTİBARIYLA BAŞLAYACAK

2



Türkiye'de kamu işçilerinin maaşlarına yapılacak zam oranlarına ilişkin pazarlıklar devam ediyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklifinde bulunduğunu ve taban aylık teklifinin 11 bin 500 lira olduğunu açıkladı. Ancak, memur sendikaları bu teklifi yetersiz buluyor ve daha yüksek bir zam oranı talep ediyorlar. Yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranları, 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında belirlenecek. Bu görüşmelerde alınacak kararlar, ülkedeki enflasyon ve ekonomik koşullar dikkate alınarak belirlenecek ve milyonlarca insanın geçimini doğrudan etkileyecek.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ