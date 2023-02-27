









İZMİR KARABURUN BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI YAPIYOR!







Aylardır iş arayanların çilesi biti! Bu belediye yüksek maaşla personel alımını başlattı! İzmir Karaburun Belediyesi personel alımı gerçekleştiriyor. Peki başvuru koşulları neler? Pek çok insan tarafından başvuru koşulları merak ediliyor. İşsiz kalan gençlerimiz için yeni bir iş kapısı aralandı. İşe alımlarda birtakım şartlar aranıyor. İşte nasıl başvuru yapacağınız ve başvuru koşullarına ilişkin diğer detaylar haberimizde...İş arayan insanlara iş kapıları aralanmaya devam ediyor. Pek çok işsiz vatandaşın iş aradığı günümüzde iş ilanları ve alımları merak ediliyor. Bir alım da İzmir Karaburun Belediyesinden geldi. Karaburun Belediyesi Personel Limited Şirketi personel alımında alım yapılacak kadroları duyurdu.Karaburun Belediyesi personel dağılımında kadrolar ise şu şekilde bulunuyor. Biyolog 1 kişi, Şoför 3 kişi. Alımlarda bir takım şartlar bulunmaktadır. Öncelikle alım yapılacak kadrolardaki kişilerin Karaburun'da ikamet etmesi gerekmektedir. Özgeçmiş (CV) ve ikametgah beyanınız, belgeniz ile başvuru yapabileceksiniz. Başvuru yapacak kişiler bizzat giderek başvurularını kendilerinin gerçekleştirmeleri ve evrakları bizzat Belediye Binası'na teslim etmeleri gerekmektedir.