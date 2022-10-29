Kredi
29 Ekim 2022 - 19:43

Aylık 400 TL ödeyebilirim diyene Halkbank'tan 10.000 TL kredi veriliyor

Halkbank ihtiyaç kredisi faiz oranları güncellendi. 36 ay boyunca 400 TL ödeyebilirim diyen müşterilere anında 10.000 TL ihtiyaç kredisi veriliyor. İşte başvuru ekranı.

Kredi
29 Ekim 2022 - 19:43
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Aylık 400 TL ödeyebilirim diyene Halkbank'tan 10.000 TL kredi veriliyor
Nakit paraya ihtiyacı olan kişilerin ilk tercihi genellikle ihtiyaç kredisi oluyor. Para bulmakta zorlanan ve borç almak istemeyenler bankaların en düşük faiz oranlarını araştırıyor. Kamu bankaları ve özel bankalar farklı oranlarda ihtiyaç kredisi sunarken genellikle güvenirlik açısından ilk tercih kamu bankaları oluyor.

Söz konusu kamu bankaları arasından en çok tercih edilen bankalardan biri Halkbank oluyor. Müşterilerine özel farklı faiz ortanı sunan banka, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik kredi çıkarıyor. Halkbank’tan ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için bankanın kredi faiz oranları ve ödeme planına ilişkin bilgiler paylaşacağız.

Ayda sadece 416 TL ödeyerek 10.000 TL kredi

Önceki aylarda düşük olan kredi faiz oranları yükselen enflasyon ve faiz kararları nedeniyle bir miktar yükseldi. Bu nedenle ihtiyaç kredileri için eskiden çok daha fazla talep olurken şimdiler de temkinli yaklaşılıyor. Özel bankalarda ihtiyaç kredisi kampanyaları devam ederken birçok vatandaş kamu bankalarını tercih ediyor. Bu kapsamda Halkbank, sunduğu faiz oranıyla öne çıkıyor.

Halkbank üzerinden 10 bin TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler 12 ay, 24 ay ve 36 ay vadelerle kullanabiliyor. Banka kredi oranını yüzde 1,89 olarak belirledi. Bu nedenle 36 aylık vadede 10 bin TL kredinin aylık taksitleri 415,53 TL’ye denk geliyor. Tahsis ücreti ve diğer masraflar da eklendiğinde 36 ay sonunda ödenen toplam tutar 14 bin 959 TL oluyor.

Kredi faiz oranı her ne kadar eski dönemlere göre yüksek olsa da, aylık taksitlerin düşük olması nedeniyle tercih eden çok sayıda kişi var.

Kredi tutarı: 10.000 TL

Faiz oranı: 1,89

Vade: 36 ay

Aylık taksit: 415 TL

Toplam geri ödeme: 14.959 TL

halkbank

Halkbank ihtiyaç kredisine nasıl başvuru yapılır?

Halkbank’tan kredi çekmek isteyen vatandaşlar ilk olarak en yakın Halkbank şubesine giderek müracaatlarını iletebilirler. Bunun yanı sıra evden çıkmadan da kredi başvurusu yapmak mümkün oluyor. Halkbank’ın resmi internet sitesi üzerinden en az 1000 TL, en fazla 10.000 TL’ye kadar 36 ay vade seçeneğiyle Hızlı Kredi’ye başvuru yapılabilmektedir.

Halkbank.com.tr adresine girerek T.C. kimlik bilgileriniz ile saniyeler içerisinde istediğiniz tutarda kredi için başvuru gerçekleştirilmektedir.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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