Spotify, 31 Mart itibarıyla her ay 500 milyondan fazla, daha doğrusu 515 milyon kişinin akış hizmetinden fayadalandığını açıkladı. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 22, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 5'lik bir artışı ifade ediyor. Spotify, kullanıcı büyümesinin beklentileri aştığını söyledi ve CEO Daniel Ek'in açıklamasında sonuçların hizmet tarihindeki en büyük ikinci çeyrek kullanıcı büyümesini temsil ettiği konusunda ifadeler yer alıyor.
TEKNOLOJİ
26 Nisan 2023 - 10:47
Aylık 515 milyon kullanıcıyla rekor kıran Spotify, zarar kaybını önleyemedi!
Spotify ilk kez aylık olarak 500 milyondan fazla bir rakamla aktif kullanıcıyı geçtiğini duyurdu. Ek olarak, şirketin en son finansal sonuçları, Spotify'ın ödeme yapan abonelerinin önemli ölçüde büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Diğer taraftan da 2023 yılı ilk çeyrek raporlarında 248 milyon dolar kadar bir net zarar açıkladığı öğrenildi.
TEKNOLOJİ
26 Nisan 2023 - 10:47