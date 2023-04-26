Aylık 515 milyon kullanıcıyla rekor kıran Spotify, zarar kaybını önleyemedi!







AKTİF KULLANICI SAYISINDA REKOR







SPOTİFY ZARARDAN KURTULAMADI

Spotify, 31 Mart itibarıyla her ay 500 milyondan fazla, daha doğrusu 515 milyon kişinin akış hizmetinden fayadalandığını açıkladı. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 22, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 5'lik bir artışı ifade ediyor. Spotify, kullanıcı büyümesinin beklentileri aştığını söyledi ve CEO Daniel Ek'in açıklamasında sonuçların hizmet tarihindeki en büyük ikinci çeyrek kullanıcı büyümesini temsil ettiği konusunda ifadeler yer alıyor.Spotify, aylık 515 milyon aktif kullanıcıyla tüm zamanların rekorunu kırdı, ancak belki de bugüne kadar en önemli ayrıntı, yıllık yüzde 15 artışla 210 milyona ulaşan ücretli abonelerdi. Spotify da maliyet düşürme çalışması yürüttüğü çeyrekte bu kilometre taşına ulaştı. CEO Daniel Ek, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şirketin son konferans görüşmesinde Spotify'ın 2023 için en önemli önceliklerinin "hız ve verimlilik" konusunun olduğunu söyledi.Spotify, 2023 1. Çeyrek kazançlarında aradıklarını bulamadı. Bu yılın ilk çeyrek rakamlarını açıklayan Spotify, yaklaşık olarak 248 milyon dolar kadar bir net zarar bildirdi. Spotify, geçen yılın aynı dönem vcerilerinde 145 milyon dolar net kar bildirmişti. Yani düşüş büyük ama bir önceki çeyrekteki 298 milyonluk kayıp göz önüne alındığında bir toparlanmanın da olduğu söylenebilir. Öte yandan Spotify, kaliteli bir HiFi katmanının piyasaya ne zaman çıkacağını henüz söylemedi. Şirket, yeni hizmeti iki yıl önce kullanıcılara CD kalitesinde kayıpsız bir şekilde ses sunacağını açıkladığında duyurdu. HiFi'nin teknik olarak hazır olduğu söyleniyor fakat Spotify'ın HiFi için de ayrıca ücret alma planları, kullanıcılara hiçbir ekstradan bedel ödemeden kayıpsız akış sunan rakipleri Apple ve Amazon tarafından baltalanıyor.