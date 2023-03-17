Finans
17 Mart 2023 - 08:30

Aylık geliri bu miktarın altında olanlara sosyal yardım müjdesi! Bakanlık başvuruları açtı: 850, 1000, 1250 TL yardım dağıtılacak

Dar gelirli vatandaşlar için yapılan sosyal destek ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Peki kimler 1250 TL ödeme alacak? Şartlar ne? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
17 Mart 2023 - 08:30
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Aylık geliri bu miktarın altında olanlara sosyal yardım müjdesi! Bakanlık başvuruları açtı: 850, 1000, 1250 TL yardım dağıtılacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal destek ödemeleri ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak veriliyor. Maddi yardımlar kapsamında olan aile destek ödemeleri merakla araştırılıyor. Peki aile destek ödemesi ne kadar olacak? Başvuru şartları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ

Aile destek ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına geçiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geçtiğimiz günlerde hak sahiplerinin Mart ayı için ödemelerini aldığını duyurdu. Aile destek programına başvuru yapabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelire göre hesaplama yapılıyor. Aile destek paketi kapsamında başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek ya da e-Devlet sistemine giriş yaparak yapılabiliyor.



Aile Destek Ödemeleri

 450 TL ve altı gelir olanlara 1.250 TL, 911.15 TL gelir olanlara 1.100 TL, 1372.30 TL gelir olanlar 950 TL, 1833.45 TL gelir olanlar 850 TL ödeme alıyor. Dar gelirli ailelerin maddi ihtiyaçlarının karşılanması için düzenlenen sosyal destek ödemeleri kapsamında ailelerin maddi anlamda mağdur olmaması, çocukları ile daha rahat ilgilenmesi planlanıyor. Aynı zamanda aile destek programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere rehberlik, eğitim, danışmanlık hizmetleri de sunuluyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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