Aylık geliri bu miktarın altında olanlara sosyal yardım müjdesi! Bakanlık başvuruları açtı: 850, 1000, 1250 TL yardım dağıtılacak







AİLE DESTEK ÖDEMELERİ







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal destek ödemeleri ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak veriliyor. Maddi yardımlar kapsamında olan aile destek ödemeleri merakla araştırılıyor. Peki aile destek ödemesi ne kadar olacak? Başvuru şartları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aile destek ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına geçiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geçtiğimiz günlerde hak sahiplerinin Mart ayı için ödemelerini aldığını duyurdu. Aile destek programına başvuru yapabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelire göre hesaplama yapılıyor. Aile destek paketi kapsamında başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek ya da e-Devlet sistemine giriş yaparak yapılabiliyor.450 TL ve altı gelir olanlara 1.250 TL, 911.15 TL gelir olanlara 1.100 TL, 1372.30 TL gelir olanlar 950 TL, 1833.45 TL gelir olanlar 850 TL ödeme alıyor. Dar gelirli ailelerin maddi ihtiyaçlarının karşılanması için düzenlenen sosyal destek ödemeleri kapsamında ailelerin maddi anlamda mağdur olmaması, çocukları ile daha rahat ilgilenmesi planlanıyor. Aynı zamanda aile destek programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere rehberlik, eğitim, danışmanlık hizmetleri de sunuluyor.