Aylık gelirim 30 bin TL demişti! CZN Burak gerçek gelirini açıkladı: Benim ismim...







CZN Burak bu kez gerçek aylık geliri hakkında konuştu







“ Şirket benim değil “

Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte platformlar sadece eğlence aracı değil, çok sayıda kişi için gelir kapısı oldu. Böylelikle sosyal medya fenomenleri hayatımıza girdi. Instagram ve TikTok’un en popüler isimlerinden biri olan CZN Burak, geçtiğimiz haftalarda aylık gelirini açıklamış ve gündeme oturmuştu. CZN Burak, aylık geliriyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.Sosyal medyada CZN Burak ismiyle bilinen Muhammed Burak Özdemir, geçtiğimiz haftalarda imar kirliliğine neden olmak suçuyla davalık olmuştu. CZN Burak, duruşmada aylık gelirini 30 bin TL olarak açıklamış ve bu miktar kimseye inandırıcı gelmemişti.Oğuzhan Uğur’un YouTube kanalına konuk olan CZN Burak, aylık geliri hakkında konuştu. Şirket sahibi olmadığını söyleyen CZN Burak, şirketin bir çalışanı olduğunu ve gelirinin de 30 bin TL olarak belirlendiğini ve mahkemede de bu nedenle açıklama yaptığını söyledi.CZN Burak, şirketin kendine ait olmadığını yineleyerek babasının 40 yıllık iş insanı olduğunu ve şirketin babasının olduğunu belirtti. Ünlü olduktan sonra babasına gidip “ Ya baba sen daha çok kazanıyorsun, bana şirketin yarısını vereceksin çünkü benim ismim var “ demediğini, bunu kendine yakıştıramadığını söyledi. Konuşmasına devam eden CZN Burak, babasından aldığı paranın tabi ki 30 bin TL olmadığının altını çizerek, o miktarın babasının yanında çalıştığı resmi geliri olduğunu, babasının istediği zaman istediği kadar para verdiğini sözlerine ekledi. Kendisine gelen tepkiler üzerine konuşan Burak Özdemir, ağır tepkiler aldığını ve bu tepkileri veren kişilerin akıllarından geçmeyecek paraları elinin tersiyle ittiğini ifade etti. Yurt dışında da ortakları olduğunu ve CZN Burak markasını yükseltmek için yoğun çaba sarf ettiklerini söyleyerek “ Bu marka sadece CZN Burak’tan ibaret değil “ ifadesini kullandı. Sosyal medya fenomeni CZN Burak, aylık gelirinin ne kadar olduğunu rakam vererek açıklamasa da davada belirttiği 30 bin TL olmadığını dile getirmiş oldu. CZN Burak’ın gerçek aylık geliri ise hala akıllarda soru işareti yaratıyor.