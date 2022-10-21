MAGAZİN
21 Ekim 2022 - 20:49

Aylık kazancını Ti'ye alanlara CZN Burak'tan sert tepki!

Daha çok CZN Burak olarak bilinen fenomen işletmeci Burak Özdemir, belediye ile mahkemelik olmuş ve davası için hakim karşısına çıkmıştı. Mahkemede aylık 30 bin TL geliri olduğunu söylediği ortaya çıkan CZN Burak, bu açıklamalarıyla sosyal medyada eleştiri almasına neden olmuştu. Bu eleştirilere CZN Burak'tan sert yanıt geldi.

MAGAZİN
21 Ekim 2022 - 20:49
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Aylık kazancını Ti'ye alanlara CZN Burak'tan sert tepki!


CZN Burak olarak bilinen fenomen yönetici Burak Özdemir hakkında dava açıldı. Etiler'deki restoranının kış bahçesi bölümünün imar kirliğine neden olmasından dolayı mahkemeye verirken CZN Burak geçtiğimiz gün hakim karşısına çıkarak savunmasını verdi.

CZN Burak



İstanbul Asliye Mahkemesi'nde görülen duruşmaya CZN Bulak, annesi Didem Bozbullah ve avukatıyla katıldı. Dava reddedilse de Dubai'de biri olmak üzere beş restoranı bulunan CNZ Burak, mahkemede ayda 30 bin lira kazandığını açıkladı. Sosyal medya kullanıcıları Özdemir'in aktardığı rakamların gerçekle örtüşmediğini yazdı.

CZN Burak

"BENİ TANIYANLAR BİLİR"

Sosyal medyada eleştiri oklarının hedefinde kalan CZN Brak, Twitter hesabından "yalancı" gibi eleştirilere tepki gösterdi. "Her insanın kazancı onun işidir. Beni tanıyan herkes bilir ki ben babamla çalışıyorum." dedi. Birinin hakkını yiyecek olan en son kişi olduğundan bahseden CZN Burak paylaşımında "Beni kimse kendisi ile karıştırmasın” ifadelerini kulandı.

CZN Burak

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Ceylan'ın kızını görenler Melodi estetik yarışını kazanmış dedi! Değişimleriyle dudak uçuklatan anne kızın son hali
Ceylan'ın kızını görenler Melodi estetik yarışını kazanmış dedi! Değişimleriyle dudak uçuklatan anne kızın son hali
Armağan Çağlayan'ın 'Açık ilişki' sorusu Dilan Çıtak'ı çileden çıkardı!
Armağan Çağlayan'ın 'Açık ilişki' sorusu Dilan Çıtak'ı çileden çıkardı!
Mastürbasyon sahnesi akıllardan çıkmayan Hafsanur Sancaktutan'dan iç çamaşırsız pozlar geldi!
Mastürbasyon sahnesi akıllardan çıkmayan Hafsanur Sancaktutan'dan iç çamaşırsız pozlar geldi!
Mahkum dizisinin Sasha'sı Hayal Köseoğlu, iç çamaşırı giymeden verdiği pozla takipçilerini büyüledi!
Mahkum dizisinin Sasha'sı Hayal Köseoğlu, iç çamaşırı giymeden verdiği pozla takipçilerini büyüledi!
Mehmet Dinçerler Hadise'nin ardında 10 yıl ileriye gitti! Son halini gören,
Mehmet Dinçerler Hadise'nin ardında 10 yıl ileriye gitti! Son halini gören,
Evliliğe doğru giden ünlüler kervanına Dağhan Külegeç de katıldı
Evliliğe doğru giden ünlüler kervanına Dağhan Külegeç de katıldı
Son Haberler
Vakıfbank'ın markette kazandıran kampanyası ile 150 TL Worldpuan hediye!
Vakıfbank'ın markette kazandıran kampanyası ile 150 TL Worldpuan hediye!
Ceylan'ın kızını görenler Melodi estetik yarışını kazanmış dedi! Değişimleriyle dudak uçuklatan anne kızın son hali
Ceylan'ın kızını görenler Melodi estetik yarışını kazanmış...
2022 KPSS Lisans, ÖABT ile alan bilgisi sınav sonuçları erişime açıldı: KPSS Sonuçları 2022 sorgulama sayfası
2022 KPSS Lisans, ÖABT ile alan bilgisi sınav sonuçları erişime açıldı:...
Yumuşak Dokuları ve Şık Tasarımlarıyla Kadın Trikolar
Yumuşak Dokuları ve Şık Tasarımlarıyla Kadın Trikolar
Danıştay’dan tartışma yaratan FETÖ kararı! 178 hakim ve savcıya hem görev iadesi hem tazminat
Danıştay’dan tartışma yaratan FETÖ kararı! 178 hakim ve savcıya...
Gülşen'in beraat talebine mahkemeden ret! İmza zorunluluğu içeren adli kontrol şartı kaldırıldı
Gülşen'in beraat talebine mahkemeden ret! İmza zorunluluğu içeren...
Eski tip ehliyet için yenileme süresi 2 yıl uzatıldı
Eski tip ehliyet için yenileme süresi 2 yıl uzatıldı
EYT’lilere müjdeli haber verildi! EYT'de yeni formülün ne olduğu açıklandı
EYT’lilere müjdeli haber verildi! EYT'de yeni formülün ne olduğu...
AKP Parti, cemevlerinin elektrik ve su maliyetine ilişkin 23 maddelik yasa tasarısını Meclis'e sundu!
AKP Parti, cemevlerinin elektrik ve su maliyetine ilişkin 23 maddelik...
Bursa'daki kazada ölümden dönen motosiklet sürücüsünün ilk işi selfie çekmek oldu!
Bursa'daki kazada ölümden dönen motosiklet sürücüsünün ilk işi...
Araç sahiplerinin işi zorlaşacak! MTV'de en az yüzde 60 zamma dikkat çekiliyor
Araç sahiplerinin işi zorlaşacak! MTV'de en az yüzde 60 zamma dikkat...
MİT'in PKK/KCK operasyonunda sözde suikast birimi komutanı Burhan Piçak, Sincar'dan alındı!
MİT'in PKK/KCK operasyonunda sözde suikast birimi komutanı Burhan Piçak,...
Bakan Nebati'den ekonomik dönüşüm politikalarındaki acı gerçek itirafı!
Bakan Nebati'den ekonomik dönüşüm politikalarındaki acı gerçek...
YouTube Premium'dan dev zam! Bireysel abonelik ücretleri katlanarak güncellendi
YouTube Premium'dan dev zam! Bireysel abonelik ücretleri katlanarak güncellendi
Binali Yıldırım'ın içinde bulunduğu araç kaza yaptı!
Binali Yıldırım'ın içinde bulunduğu araç kaza yaptı!