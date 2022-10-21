Aylık kazancını Ti'ye alanlara CZN Burak'tan sert tepki!













"BENİ TANIYANLAR BİLİR"

CZN Burak olarak bilinen fenomen yönetici Burak Özdemir hakkında dava açıldı. Etiler'deki restoranının kış bahçesi bölümünün imar kirliğine neden olmasından dolayı mahkemeye verirken CZN Burak geçtiğimiz gün hakim karşısına çıkarak savunmasını verdi.İstanbul Asliye Mahkemesi'nde görülen duruşmaya CZN Bulak, annesi Didem Bozbullah ve avukatıyla katıldı. Dava reddedilse de Dubai'de biri olmak üzere beş restoranı bulunan CNZ Burak, mahkemede ayda 30 bin lira kazandığını açıkladı. Sosyal medya kullanıcıları Özdemir'in aktardığı rakamların gerçekle örtüşmediğini yazdı.Sosyal medyada eleştiri oklarının hedefinde kalan CZN Brak, Twitter hesabından "yalancı" gibi eleştirilere tepki gösterdi. "Her insanın kazancı onun işidir. Beni tanıyan herkes bilir ki ben babamla çalışıyorum." dedi. Birinin hakkını yiyecek olan en son kişi olduğundan bahseden CZN Burak paylaşımında "Beni kimse kendisi ile karıştırmasın” ifadelerini kulandı.