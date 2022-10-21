Aylık kazancını Ti'ye alanlara CZN Burak'tan sert tepki!

CZN Burak olarak bilinen fenomen yönetici Burak Özdemir hakkında dava açıldı. Etiler'deki restoranının kış bahçesi bölümünün imar kirliğine neden olmasından dolayı mahkemeye verirken CZN Burak geçtiğimiz gün hakim karşısına çıkarak savunmasını verdi.
İstanbul Asliye Mahkemesi'nde görülen duruşmaya CZN Bulak, annesi Didem Bozbullah ve avukatıyla katıldı. Dava reddedilse de Dubai'de biri olmak üzere beş restoranı bulunan CNZ Burak, mahkemede ayda 30 bin lira kazandığını açıkladı. Sosyal medya kullanıcıları Özdemir'in aktardığı rakamların gerçekle örtüşmediğini yazdı.