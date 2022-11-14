Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 12:37

Aylin Yardımcı kimdir, nereli, yaşı kaç? Aylin Yardımcı biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Bir zamanların sevilen ve ilgi görülen Sungurlu dizisinde Berivan karakterine hayat veren Aylin Yardımcı merak konusu oldu. Başarılı oyunculuğa sahip olan Aylin Yardımcı kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 12:37
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Aylin Yardımcı kimdir, nereli, yaşı kaç? Aylin Yardımcı biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Güzel oyuncu Aylin Yardımcı birçok dizide yer alırken başarıları için de beğeni topladı. Aylin Yardımcı hayatına dair merak edilenler ise internet üzerinden sıkça araştırılmaktadır. Aylin Yardımcı hayatına dair detaylar haberimizde

AYLİN YARDIMCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aylin Yardımcı, eğitimini de doğduğu yerde tamamladı. Küçük yaşlardan beri tiyatroya yoğun ilgisi olan Yardımcı, Müjdat Gezen Zanaat merkezine giderek tiyatro eğitimi aldı.

Güzelliğiyle beraber başarılı oyunculuğuyla da dikkatleri çeken Yardımcı, çeşitli tiyatrolarda başarılara adım attı. Tiyatro oyunlarının yanı sıra dizi teklifleri de peş peşe geldi. Aylin Yardımcı'nın ilk beyaz perde deneyimi ise Av Mevsimi oldu. Dizilerde başarılı performansı için alkış almaya devam etti.

AYLİN YARDIMCI YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2008 – Hemşire Meri

2010 – Av Mevsimi

2010 – Kader Çizgisi

2010 – Öğretmen Kemal

2010 – Şefkat Tepe

2011 – Hicaz

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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