Aylin Yardımcı kimdir, nereli, yaşı kaç? Aylin Yardımcı biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Güzel oyuncu Aylin Yardımcı birçok dizide yer alırken başarıları için de beğeni topladı. Aylin Yardımcı hayatına dair merak edilenler ise internet üzerinden sıkça araştırılmaktadır. Aylin Yardımcı hayatına dair detaylar haberimizde AYLİN YARDIMCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aylin Yardımcı, eğitimini de doğduğu yerde tamamladı. Küçük yaşlardan beri tiyatroya yoğun ilgisi olan Yardımcı, Müjdat Gezen Zanaat merkezine giderek tiyatro eğitimi aldı. Güzelliğiyle beraber başarılı oyunculuğuyla da dikkatleri çeken Yardımcı, çeşitli tiyatrolarda başarılara adım attı. Tiyatro oyunlarının yanı sıra dizi teklifleri de peş peşe geldi. Aylin Yardımcı'nın ilk beyaz perde deneyimi ise Av Mevsimi oldu. Dizilerde başarılı performansı için alkış almaya devam etti. AYLİN YARDIMCI YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER 2008 – Hemşire Meri 2010 – Av Mevsimi 2010 – Kader Çizgisi 2010 – Öğretmen Kemal 2010 – Şefkat Tepe 2011 – Hicaz