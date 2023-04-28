AYM'den kadınlara evlendiğinde kendi soyadını kullanma özgürlüğü!







HÜKÜM İPTAL EDİLDİ







DAVA AÇMALARINA GEREK YOK!

Anayasa Mahkemesi, aile hayatını etkilemek için "soyadı"nın gerekliliğine ilişkin yeni bir karar verdi. Konuyla ilgili edinilen bilgilere göre, bir kadının evlendikten sonra kocasının soyadını alması kuralı artık geçmişte kaldı.Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nda yer alan "Kadına sadece eşinin evlenmesinden önce tek soyadını kullanmasına izin veren" hükmünü "eşitsiz" olduğu gerekçesini öne sürerek iptal etti. Evli kadınların artık kocalarının soyadını kullanmaları gerekmiyor. Bir kadın sadece soyadını veya kocasının soyadını kullanmayı seçebilir.Karar, kadınların evlenene kadar tek soyadı kullanmak için dava açma zorunluluğunu ortadan kaldırdı. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı Resmi Gazete'de yayımlanırken Medeni Kanun'un 187. maddesi hükmünün yürürlükten kaldırılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasından dokuz ay sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.