Anayasa Mahkemesi, aile hayatını etkilemek için "soyadı"nın gerekliliğine ilişkin yeni bir karar verdi. Konuyla ilgili edinilen bilgilere göre, bir kadının evlendikten sonra kocasının soyadını alması kuralı artık geçmişte kaldı.
GÜNDEM
28 Nisan 2023 - 13:44
AYM'den kadınlara evlendiğinde kendi soyadını kullanma özgürlüğü!
Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye Medeni Kanunu'ndaki kadınların evlenmeden önce soyadlarını kullanmalarını yasaklayan hükmü iptal etti. Halihazırda eşler isterlerse kendi soyadlarını kocalarının soyadlarının yanında kullanmayabilirler ve evliliğe sadece kendi soyadlarını kullanarak devam edebilirler.
GÜNDEM
28 Nisan 2023 - 13:44