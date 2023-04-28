GÜNDEM
28 Nisan 2023 - 13:44

AYM'den kadınlara evlendiğinde kendi soyadını kullanma özgürlüğü!

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye Medeni Kanunu'ndaki kadınların evlenmeden önce soyadlarını kullanmalarını yasaklayan hükmü iptal etti. Halihazırda eşler isterlerse kendi soyadlarını kocalarının soyadlarının yanında kullanmayabilirler ve evliliğe sadece kendi soyadlarını kullanarak devam edebilirler.

GÜNDEM
28 Nisan 2023 - 13:44
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AYM'den kadınlara evlendiğinde kendi soyadını kullanma özgürlüğü!


Anayasa Mahkemesi, aile hayatını etkilemek için "soyadı"nın gerekliliğine ilişkin yeni bir karar verdi. Konuyla ilgili edinilen bilgilere göre, bir kadının evlendikten sonra kocasının soyadını alması kuralı artık geçmişte kaldı.

HÜKÜM İPTAL EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nda yer alan "Kadına sadece eşinin evlenmesinden önce tek soyadını kullanmasına izin veren" hükmünü "eşitsiz" olduğu gerekçesini öne sürerek iptal etti. Evli kadınların artık kocalarının soyadını kullanmaları gerekmiyor. Bir kadın sadece soyadını veya kocasının soyadını kullanmayı seçebilir.



AYM'den kadınlara evlendiğinde kendi soyadını kullanma özgürlüğü

DAVA AÇMALARINA GEREK YOK!

Karar, kadınların evlenene kadar tek soyadı kullanmak için dava açma zorunluluğunu ortadan kaldırdı.

Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı Resmi Gazete'de yayımlanırken Medeni Kanun'un 187. maddesi hükmünün yürürlükten kaldırılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasından dokuz ay sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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