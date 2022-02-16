GÜNDEM
16 Şubat 2022 - 11:27
Güncelleme: 16 Şubat 2022 - 12:18

AYM, HDP'nin savunma gönderme talebini kabul etti!

HDP'nin kapatılma davasına ilişkin süreçte savunmasını verebilmesi için partiye 60 günlük ek süre verildi.

GÜNDEM
16 Şubat 2022 - 11:27
Güncelleme: 16 Şubat 2022 - 12:18
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AYM, HDP'nin savunma gönderme talebini kabul etti!
Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) haklarında açılan kapatma davasıyla ilgili esas hakkındaki savunma vermek için talepte bulunan HDP’nin talebi kabul edildi. İki ay süre tanınan HDP'nin savunmasını teslim etmesi için son tarih 20 Nisan olarak kararlaştırıldı.








Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in hazırladığı esasa ilişkin mütalaasından sonra HDP'nin kapatılma davasıyla ilgili bir savunma yapabilmesi için ek süre talebinde bulunduğu bildirilmişti. Talebi değerlendiren AYM, 20 Şubat’ta teslim etmesi gerekilen savunma için istenilen ek süreyi HDP'ye verdi ve HDP'nin esas hakkındaki savunmasını 20 Nisan Çarşamba günü teslim etmesine hükmetti.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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