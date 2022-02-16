AYM, HDP'nin savunma gönderme talebini kabul etti!

Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) haklarında açılan kapatma davasıyla ilgili esas hakkındaki savunma vermek için talepte bulunan HDP’nin talebi kabul edildi. İki ay süre tanınan HDP'nin savunmasını teslim etmesi için son tarih 20 Nisan olarak kararlaştırıldı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in hazırladığı esasa ilişkin mütalaasından sonra HDP'nin kapatılma davasıyla ilgili bir savunma yapabilmesi için ek süre talebinde bulunduğu bildirilmişti. Talebi değerlendiren AYM, 20 Şubat’ta teslim etmesi gerekilen savunma için istenilen ek süreyi HDP'ye verdi ve HDP'nin esas hakkındaki savunmasını 20 Nisan Çarşamba günü teslim etmesine hükmetti.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in hazırladığı esasa ilişkin mütalaasından sonra HDP'nin kapatılma davasıyla ilgili bir savunma yapabilmesi için ek süre talebinde bulunduğu bildirilmişti. Talebi değerlendiren AYM, 20 Şubat’ta teslim etmesi gerekilen savunma için istenilen ek süreyi HDP'ye verdi ve HDP'nin esas hakkındaki savunmasını 20 Nisan Çarşamba günü teslim etmesine hükmetti.